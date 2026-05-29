INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INNO3D rozszerza ofertę rozwiązań enterprise o nowy serwer GPU oparty na platformie NVIDIA MGX. Całość przygotowano z myślą o firmach i instytucjach potrzebujących dużej mocy obliczeniowej do najbardziej wymagających zadań. Model INNO3D NVIDIA MGX 4U GPU Server z NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC (oznaczony jako AGS-4UMGX-R1) ma wspierać obciążenia związane z HPC (High-Performance Computing), analizą danych, genomiką, modelowaniem 3D, obrazowaniem, symulacjami, deep learningiem oraz trenowaniem modeli sztucznej inteligencji. INNO3D wskazuje również na zastosowania w trenowaniu dużych modeli językowych, wdrożeniach chmurowych AI i środowiskach enterprise, gdzie liczy się skalowalność, stabilność oraz wysoka wydajność pracy równoległej.







Jeśli chodzi o specyfikację, serwer bazuje na obudowie 4U i architekturze NVIDIA MGX, która ma zapewniać modułowość oraz elastyczność konfiguracji. W środku przewidziano procesory Intel Xeon Scalable 6. generacji, pamięć DDR5 RDIMM (do 32 modułów) oraz do ośmiu kart NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Całość uzupełnia zasilanie 3+1 3200 W Titanium, nastawione na efektywność i redundancję.



Dla INNO3D nowy serwer jest kolejnym krokiem w stronę rynku infrastruktury profesjonalnej. Firma podkreśla, że AGS-4UMGX-R1 ma pomóc organizacjom wykorzystać potencjał GPU w projektach badawczych, analizie dużych zbiorów danych, zaawansowanych symulacjach i rozwoju aplikacji AI. Jest to więc produkt skierowany nie do typowego użytkownika domowego, ale do centrów danych, laboratoriów, uczelni oraz przedsiębiorstw budujących własne zaplecze obliczeniowe.

























źródło: Info Prasowe / Entrymedia