2026-05-29 20:37
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

Obrazek INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

INNO3D rozszerza ofertę rozwiązań enterprise o nowy serwer GPU oparty na platformie NVIDIA MGX. Całość przygotowano z myślą o firmach i instytucjach potrzebujących dużej mocy obliczeniowej do najbardziej wymagających zadań. Model INNO3D NVIDIA MGX 4U GPU Server z NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC (oznaczony jako AGS-4UMGX-R1) ma wspierać obciążenia związane z HPC (High-Performance Computing), analizą danych, genomiką, modelowaniem 3D, obrazowaniem, symulacjami, deep learningiem oraz trenowaniem modeli sztucznej inteligencji. INNO3D wskazuje również na zastosowania w trenowaniu dużych modeli językowych, wdrożeniach chmurowych AI i środowiskach enterprise, gdzie liczy się skalowalność, stabilność oraz wysoka wydajność pracy równoległej.



Jeśli chodzi o specyfikację, serwer bazuje na obudowie 4U i architekturze NVIDIA MGX, która ma zapewniać modułowość oraz elastyczność konfiguracji. W środku przewidziano procesory Intel Xeon Scalable 6. generacji, pamięć DDR5 RDIMM (do 32 modułów) oraz do ośmiu kart NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Całość uzupełnia zasilanie 3+1 3200 W Titanium, nastawione na efektywność i redundancję.

Dla INNO3D nowy serwer jest kolejnym krokiem w stronę rynku infrastruktury profesjonalnej. Firma podkreśla, że AGS-4UMGX-R1 ma pomóc organizacjom wykorzystać potencjał GPU w projektach badawczych, analizie dużych zbiorów danych, zaawansowanych symulacjach i rozwoju aplikacji AI. Jest to więc produkt skierowany nie do typowego użytkownika domowego, ale do centrów danych, laboratoriów, uczelni oraz przedsiębiorstw budujących własne zaplecze obliczeniowe.




INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

INNO3D prezentuje serwer NVIDIA MGX 4U GPU

źródło: Info Prasowe / Entrymedia
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.