Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

IRIScan Desk 6 Business to urządzenie, które świetnie sprawdzi się podczas organizacji pracy zdalnej czy tworzenia wirtualnych klas. Urządzenie sprawdzi się w prowadzeniu zdalnych zajęć, a to dzięki matrycy o wysokiej rozdzielczości (32 Mpix), wspieranej sześcioma diodami doświetlającymi LED. Oprócz kamery produkt posiada wbudowany mikrofon, który umożliwia prowadzenie zdalnej nauki, demonstracji, webinarów czy tutoriali. Co więcej, skaner jest w pełni kompatybilny z platformami takimi jak: Zoom, Microsoft Teams, Skype czy Google Meet. Wsparcie dla popularnych platform i komunikatorów wideo pozwala na uczestnictwo w wirtualnych klasach i sprawne prowadzenie lekcji. To także ciekawa propozycja dla osób biorących udział w wideokonferencjach, pozwalająca prezentować dokumenty czy książki innym rozmówcom.







IRIScan Desk 6 Business znacząco ułatwia także proces cyfryzacji dokumentów, które możemy potem przesyłać uczniom czy nauczycielom. Urządzenie obsługuje format A3, a czas potrzebny do zeskanowania jednej strony wynosi jedną sekundę. Dzięki zastosowanej technologii moment obrócenia kartki podczas skanowania wykrywa oprogramowanie, a proces można uruchamiać w interwałach lub poprzez dołączone do zestawu sprzętowe przyciski - biurkowy oraz pedał do ustawienia pod stopą.



Przydatną funkcją, ułatwiającą tworzenie pomocy naukowych, jest możliwość generowania plików PDF, a także dokumentów w formacie Office. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi użytkownik ma możliwość wyszukiwania konkretnych fraz czy audiobooków. Co ważne, sprzęt pozwala na eksport plików audio w popularnych rozszerzeniach: mp3 lub wav.



Producent wzbogacił oprogramowanie przeznaczone do obsługi skanera o sztuczną inteligencję. Jej wykorzystanie pozwala m.in. na wykrywanie konkretnych stron czy automatyczne usuwanie elementów wpływających na czytelność skanów. Możliwości IRIScan Desk 6 Business docenią także osoby z dysleksją. Urządzenie pozwala bowiem na czytanie i słuchanie w tym samym czasie tekstu z wybranego dokumentu czy książki.



Skaner IRIScan Desk 6 Business można nabyć na stronie producenta. Jego cena wynosi 449 USD.





Dane techniczne:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A3

• wbudowane lampy LED: 6

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

- Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

- e-book: ePub,

- audio: MP3, WAV

• wymiary: 30.7 x 15 x 40.2 cm

• waga: 1200 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia