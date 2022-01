IRIScan Desk 6 Business - wszechstronny, przenośny skaner dla biznesu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

IRIScan Desk 6 Business to topowa propozycja z najnowszej linii produktowej. Producent postawił tu na matrycę o najwyższej rozdzielczości (32 Mpix), wspieraną przez sześć doświetlających diod LED. Zasilany z portu USB, składany skaner obsługuje format A3 i ma cyfryzować nawet jedną stronę na sekundę. Moment obrócenia kartki wykrywa oprogramowanie, a sam proces można wyzwalać w interwałach lub poprzez sprzętowe przyciski. W komplecie jest przycisk biurkowy oraz pedał do ustawienia pod stopą. Oprócz kamery IRIScan Desk 6 Business ma wbudowany mikrofon. Producent przewiduje, że będzie on używany nie tylko do skanowania dokumentów, wizytówek i paragonów (oprogramowanie automatycznie wycina kilka sztuk przekształca pojedyncze pliki), lecz także do tworzenia webinarów, tutoriali i prowadzenia demonstracji.







Sprzęt jest w pełni kompatybilny z platformami takimi jak: Zoom, Microsoft Teams, Skype czy Google Meet. Dzięki temu Desk 6 Business to nie tylko skaner, ale i sprzęt do pracy zdalnej.



Oprócz skanowania dokumentów, z których można tworzyć pliki PDF z opcją wyszukiwania, a także dokumenty w formacie Office czy audiobooki (dzięki opcji Text-to-Speech), urządzenie obsługuje skanowanie i odczytywanie metadanych z kodów kreskowych i QR. Można więc wykorzystać je nie tylko w hotelach czy placówkach opieki zdrowotnej, do bezkontaktowego sczytywania danych z dokumentów tożsamości i wizytówek, lecz także w branży logistycznej bazującej na kodach 1D i 2D.



Oprogramowanie dostarczane wraz ze skanerem IRIScan Desk 6 Business opiera się na AI. Dzięki niej wykrywa kolejne strony, okładki książek, spłaszcza skany, czy usuwa z nich np. przytrzymujące palce widoczne w kadrze. Skanowane wizytówki dzięki Cardiris mogą od razu trafiać jako kontakty do programu Outlook. Readiris z kolei rozpoznaje 128 języków świata. Sprzęt wspiera osoby z dysleksją, pozwalając na czytanie i słuchanie w tym samym czasie, słowo po słowie, z dowolnej książki czy dokumentu.



Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć e-booka (ePub) czy audiobooka (mp3 lub wav). Z palety paragonów czy wizytówek oprogramowanie wydziela pojedyncze elementy i zapisuje w oddzielnych plikach. W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Business, oprócz dodatkowych przycisków ręcznego i nożnego, producent dołącza zasilacz sieciowy. Sprzęt można już zamawiać ze strony producenta, gdzie w przeliczeniu kosztuje nieco ponad 2000 PLN.





Dane techniczne IRIScan Desk 6 Business

- maks. rozmiar dokumentu: A3

- szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A3

- wbudowane lampy LED: 6

- rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

- tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

- Interfejs: USB 2.0

- zasilanie: z portu USB

- formaty wyjściowe:

Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

e-book: ePub,

audio: MP3, WAV

- wymiary: 30.7 x 15 x 40.2 cm

- waga: 1200 g

- zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia