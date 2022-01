Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Renomowana marka FiiO wprowadza na rynek najnowszy odtwarzacz przenośny M17, który jest kulminacją wieloletniego doświadczenia tej firmy

w projektowaniu wysokiej klasy łatwych w transporcie urządzeń. Najnowszy odtwarzacz łączy sobie wszystkie pożądane przez klientów cechy, czyli doskonałe brzmienie, świetną konstrukcję oraz niezwykle dopracowaną i nowatorską funkcjonalność. M17 posiada dwa flagowe przetworniki ESS9038Pro, najwyższego kalibru wzmacniacz słuchawkowy THX AAA-788+ oraz świetny ekran o przekątnej 5.99” i rozdzielczości FullHD. Dodatkowo odtwarzacz ten posiada szerokie możliwości połączeniowe, wraz z łącznością Bluetooth 5.0 wspierającą takie protokoły, jak aptX HD.







W najnowszym M17 zastosowano tylko i wyłącznie komponenty klasy premium. Co równie istotne, FiiO opracowało wraz z firmą THX wzmacniacz słuchawkowy THX AAA-788+, który jest ulepszoną wersją oryginalnego układu. W porównaniu do oryginału, zwiększono moc wyjściową o ponad 200%, co teraz zaowocowało tym, że M17 jest w stanie napędzić praktycznie każde słuchawki, oferując aż 3000 mW na kanał przy obciążeniach o niższej impedancji. W torze wzmacniacza słuchawkowego zastosowano najwyższej jakości, selekcjonowane elementy. Uzyskano dzięki temu znakomite, referencyjne brzmienie tej sekcji odtwarzacza oraz kompatybilność z szerokim wachlarzem słuchawek.



Flagowe układy ESS9038Pro w konfiguracji dual-mono

Każdy z kanałów w M17 zawiera najwyższej klasy układ przetwornika cyfrowo-analogowego ESS9038Pro. Są to najlepsze układy firmy ESS Technology dedykowane do zastosowania w sprzęcie stacjonarnym klasy hi-end i oferujące najwyższy poziom transparentności, precyzji i neutralności przekazu. Współpracują one z oscylatorami NDK o femtosekundowej precyzji, co bezpośrednio przekłada się na bardzo niski poziom drżenia taktu zegara (jittera).



Wysoki poziom wzmocnienia i znakomite odprowadzanie ciepła

Jeżeli FiiO M17 zasilany jest z wbudowanego akumulatora – dostępne są cztery tryby wzmocnienia: niski, średni, wysoki i tryb słuchawek. Jednakże w przypadku zasilania najnowszego odtwarzacza FiiO z sieci, dostępny jest tryb słuchawek nausznych, który oferuje poziom mocy znany dotychczas tylko z urządzeń stacjonarnych. Dodatkowo, przy korzystaniu ze zbalansowanego wyjścia słuchawkowego, dostępne jest wzmocnienie na poziomie 16dB, co sprawia, że FiiO M17 poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi słuchawkami planarnymi.



W przypadku odtwarzacza o takiej mocy istotnym jest to, aby poziom temperatur urządzenia był odpowiednio kontrolowany. Jest to wyjątkowo ważny czynnik przy zastosowaniu najlepszych układów ESS9038Pro. Dlatego w FiiO M17 zastosowano bardzo zaawansowany pasywny układ chłodzący, który zawiera nawet chłodzenie cieczą sprawnie odprowadzające ciepło do będącej radiatorem obudowy typu unibody. Dodatkowo w pakiecie z odtwarzaczem jest specjalna podstawka na biurko posiadająca wbudowany cichy, wolnoobrotowy wentylator. Sprawdzi się ona znakomicie przy dłuższych odsłuchach w gorące dni.



Niskoszumne zasilanie i oddzielenie sekcji analogowej od cyfrowej

W odtwarzaczu FiiO M17 zastosowano dwie osobne sekcje zasilania – jedna korzysta z wbudowanego akumulatora, druga natomiast to zewnętrzne zasilanie sieciowe. Akumulator pozwala korzystać z FiiO M17 w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do sieci zasilającej. Jednocześnie w przypadku korzystania z zewnętrznego źródła energii napięcie w układach analogowych jest podniesione o 35% do 11.5V, co dodatkowo poprawia możliwości wysterowania najtrudniejszych słuchawek na rynku. Wbudowana w FiiO M17 bateria ma pojemność aż 9200 mAh, zapewniając aż do 10 godzin słuchania muzyki. System ładowania baterii wspiera szybkie ładowanie w trybie QC4.0+PD.



Wsparcie dla gęstych formatów i łączność Bluetooth 5.0

Najnowszy odtwarzacz wspiera natywnie nie tylko format DXD (PCM 32bit/384kHz), ale i DSD aż do DSD512. Ponadto dzięki zastosowaniu nowoczesnego chipsetu posiada łączność Bluetooth wraz ze wsparciem dla Bluetooth 5.0 i obsługą kodeków takich, jak LDAC, aptX HD i aptX Low Latency.



Szeroki wachlarz możliwości połączeniowych

FiiO M17 oferuje słuchaczowi pełen zestaw wejść i wyjść. Na pokładzie znalazły się aż cztery gniazda słuchawkowe: dwa niezbalansowane 3.5 i 6.35mm oraz dwa zbalansowane 2.5 i 4.4mm. Dodatkowo jest wejście i wyjście S/PDIF zrealizowane na złączu koaksjalnym oraz dwa złącza USB. Jedno z nich to USB 3.0 dla szybkiej transmisji danych, drugie zaś to USB 2.0, do którego możemy podłączyć pamięć masową lub zewnętrzny przetwornik cyfrowo analogowy.

W tym ostatnim wariancie, FiiO M17 może działać, jako wysokiej klasy transport cyfrowy.



Odtwarzacz FiiO M17 dostępny jest w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 8490 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MIP