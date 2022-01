Acer - Windows 11 for Education w laptopach TravelMate

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie Acer pojawią się komputery z systemem operacyjnym Windows 11 SE, czego przykładem są laptopy Acer TravelMate B3 i Acer TravelMate Spin B3. Przenośne 11,6-calowe urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o szkolnej rzeczywistości. Posiadają one certyfikaty wytrzymałości klasy wojskowej i cechują się 10-godzinnym czas pracy baterii, a obecnie oferowane są z fabrycznie zainstalowanym system Windows 11 for Education lub Windows 11 SE. Co więcej, obudowa tych komputerów jest wykonana w ponad 14% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.







Efektem trwającej od jakiegoś już czasu współpracy Acera z Microsoftem jest szereg urządzeń przekazanych na potrzeby programów pilotażowych, w ramach których system Windows 11 SE jest wprowadzany do szkół na całym świecie. Acer to jedna z pierwszych marek oferujących urządzenia wyposażone w nowy system operacyjny.



Najnowsze procesory Intel Pentium Silver i Celeron czynią laptopy TravelMate B3 i TravelMate Spin B3 niezawodnymi urządzeniami, które sprawdzą się idealnie jako rozwiązanie dla dzieci w wieku szkolnym. Laptopy posiadają certyfikat MIL-STD 810H i są wyposażone w zabezpieczenia krawędzi, co sprawia, że są w stanie wytrzymać nacisk wywierany przez ciężar o masie do 60 kg, jak i wyjść bez szwanku z upadków z wysokości do 1.22 m. Zastosowanie specjalnego mechanizmu odwadniania chroni wewnętrzne elementy komputerów przed szkodliwym działaniem płynów rozlanych w umiarkowanej ilości np. na klawiaturę. Mechaniczna konstrukcja klawiatury przekłada się na szereg korzyści: całą klawiaturę może w łatwy sposób wymienić administrator, a do tego poszczególne klawisze są zabezpieczone na tyle solidnie, że nie straszne im nawet najszybsze tempo pisania.



Komputery charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, ale to nie jedyna ich zaleta. Zostały zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób, z uwzględnieniem szeregu funkcji, które z pewnością przydadzą się w czasie nauki — zarówno w sali lekcyjnej, jak i poza nią. Karta Intel Wi-Fi 6 (Gig+) w połączeniu z technologią 2x2 MU-MIMO zapewnia stabilną łączność, kiedy sieć używana jest przez wielu użytkowników jednocześnie, a opcjonalne rozwiązanie w postaci 4G LTE zapewnia uczniom łączność sieciową nawet z dala od routera. Dzięki obecności kamery internetowej, laptopy nadają się do nauki zdalnej, a 12-godzinny czas pracy baterii oznacza, że nie straszny im nawet cały dzień zajęć — bez ładowania. Nauczyciele z kolei z pewnością docenią obecność wskaźnika poziomu naładowania baterii. Znajduje się on na górnej części obudowy, dzięki czemu łatwo stwierdzić, czy urządzenie danego ucznia wymaga naładowania.



Laptop Acer TravelMate Spin B3 został zaprojektowany zgodnie z filozofią Antimicrobial Design Acera — zastosowano w nim nie tylko ekran dotykowy pokryty antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass, lecz także powłokę antybakteryjną (na bazie jonów srebra) pokrywającą powierzchnie, których użytkownik dotyka w praktyce najczęściej (m.in. klawiatura, touchpad, obszar podparcia dłoni). Dzięki szeregowi opcji do wyboru, w postaci np. opcjonalnego dokowanego pióra w standardzie Wacom AES czy kamery 5 MP HDR, szkoły mogą dostosować laptopy do konkretnych potrzeb swoich uczniów.



Nowy system Windows 11 SE, korzystający z technologii chmurowej, oferuje użytkownikom wydajność i niezawodność systemu Windows 11 — podanego w nieco odchudzonej, uproszczonej formie, a do tego szereg nowoczesnych narzędzi do zarządzania, które zostały zoptymalizowane na potrzeby niedrogich urządzeń używanych w placówkach edukacyjnych. Windows 11 SE to także przyjazny interfejs i szeroki wybór aplikacji zaprojektowanych z myślą o edukacji. System zainstalowany jest na przystępnych cenowo urządzeniach, które zostały fabrycznie skonfigurowane z naciskiem na prywatność uczniów i zdalne zarządzanie. Dzięki bardziej przejrzystemu interfejsowi i mniejszej liczbie elementów rozpraszających uwagę, system Windows 11 SE pomaga uczniom skupić się na nauce i wykorzystać czas zajęć w pełni.

Laptopy TravelMate B3 i TravelMate Spin B3 są również dostępne z systemem Windows 11 for Education.

Więcej informacji na temat systemu Windows 11 SE można znaleźć tutaj lub na blogu edukacyjnym firmy Microsoft.



Ceny i dostępność

TravelMate B3 (TMB311-32) dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2022 r. w cenie od 359 euro.

TravelMate Spin B3 (TMB311R-32) dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2022 r. w cenie od 539 euro.





























Źródło: Info Prasowe / Acer