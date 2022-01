Hama Premium Auto M120

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki dołączyła zaawansowana niszczarka z 25-litrowym pojemnikiem na ścinki, pozbywająca się zarówno dokumentów, jak i plastikowych kart. Zaopatrzono ją w też w automatyczny podajnik papieru i kontrolne diody LED. Tego typu urządzenie jest niezbędne w każdym biurze, ale też w wielu domach. Niszczarka to odpowiedź na dotyczący nas wszystkich odwieczny problem zalegających mas papieru, z których część może zawierać dane poufne, osobowe (RODO) lub po prostu informacje, których nie powinny poznać osoby postronne. Model niszczarki Premium Auto M120, który właśnie trafił do portfolio niemieckiego producenta Hama, potrafi błyskawicznie obrócić w niebyt papierowe dokumenty oraz np. nieważne karty płatnicze i magnetyczne.







Jej wymiary wynoszą 37 x 26 x 52.3 cm, spokojnie zmieści się więc pod każdym biurkiem czy stolikiem. Maksymalna szerokość wciągania papieru to 225 mm, maksymalna szerokość wlotu wynosi 225 mm, zaś najwyższa prędkość cięcia 2.2 m/min. Wyróżnia się automatycznym podajnikiem papieru, mieszczącym maksymalnie 120 arkuszy DIN A4 ( gramatura 80 g/m²). Oznacza to, że nie musimy przez cały czas stać obok urządzenia i obsługiwać go. W trybie automatycznym może działać przez godzinę. Zapewnia możliwość równoczesnego automatycznego i ręcznego podawania papieru. Obsługuje do 5 arkuszy papieru DIN A4 w trybie ręcznym. Dodajmy tu, że papier ze zszywkami może być niszczony zarówno przy automatycznym jak i ręcznym podawaniu papieru.



W urządzeniu nie zabrakło też funkcji automatycznego startu i stopu. W praktyce oznacza to, że stalowe wałki tnące o wysokiej odporności uruchamiają się automatycznie po podaniu materiału do rozdrobnienia i zatrzymują po zakończeniu procesu niszczenia. Producent pomyślał też o funkcji automatycznego cofania w przypadku zacięcia papieru. Niszczarka jest również zabezpieczona przed przegrzaniem, automatycznie wyłączając się w odpowiednim momencie.



W komplecie znajduje się oczywiście wysuwany kosz na papier o pojemności 25 litrów z okienkiem do podglądu. Cała niszczarka osadzona została na kółkach, pozwalających na wygodne przemieszczanie. Znajdziemy też w niej trzy lampki LED: funkcji power, przegrzania i sygnalizującą zapełnienie kosza.



Silnik działa cicho (głośność maksymalnie 60 dB, niewiele więcej niż standardowa lodówka) i nie przeszkadza w codziennych czynnościach.



Producent oferuje gwarancję na niszczarkę na dwa lata. Sugerowana cena detaliczna niszczarki Hama Premium Auto M120 wynosi 899 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / HAMA