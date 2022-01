Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharkoon zaprezentował nowy model obudowy w klasie Mid-Tower. Model TG7M RGB zaprojektowano z myślą o wydajnym chłodzeniu, zarówno powietrzem, jak i cieczą. Fabrycznie mamy do dyspozycji cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB LED (trzy na froncie i jeden na tyle), a trzy kolejne, opcjonalnie możemy zamontować w górnej części obudowy (podłączamy je do panelu za tacą płyty głównej). Jeśli zdecydujemy się na chodnice AIO, to zarówno front, jak i szczyt, przyjmą zestawy o długości 360 mm. Pomyślano również o długich kartach graficznych (do 38 centymetrów), które można montować w poziomie lub nawet pionie. Sugerowana cena obudowy Sharkoon TG7M RGB, to 109 Euro.



























Źródło: TechPowerUP