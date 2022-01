Garmin prezentuje nowe zegarki z serii fenix 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentowała dziś serię fēnix 7 , kolejną generację flagowego sportowego smartwatcha GPS ze wspomaganiem energią słoneczną. Został on udoskonalony tak, aby pomóc sportowcom i miłośnikom przygód osiągać jak najlepsze wyniki.Nowy fēnix 7, zaprojektowany został z myślą o poprawianiu swoich sportowych rezultatów każdego dnia, ma niezawodny 5-przyciskowy interfejs z dodatkowym czułym ekranem dotykowym, a także w innowacyjne funkcje treningowe, możliwość określania lokalizacji w wielu zakresach częstotliwości oraz mapy całego świata. Wszystko to umieszczono w wytrzymałej obudowie z ochronnymi osłonami przycisków i wzmocnionymi metalowymi mocowaniami. Dzięki zaawansowanym funkcjom ładowania słonecznego, które poprawiają czas pracy baterii, użytkownicy mogą cieszyć się zegarkiem dłużej.







Zegarki z serii fēnix 7 są dostępne w trzech rozmiarach i zostały zaprojektowane na nowo, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość. Osiągnięto ją dzięki wzmocnionym mocowaniom i metalowym osłonom przycisków. Przyciski są połączone z nowym, czułym ekranem dotykowym, który zapewnia zwiększoną funkcjonalność, poprawiając codzienne działanie smartwatcha i obsługę map topograficznych. Wydajny interfejs umożliwia szybkie i intuicyjne korzystanie z funkcji zegarka, zapewniając użytkownikowi lepszą świadomość sytuacyjną nawet bez dostępu do sieci. Dzięki wprowadzeniu modelu Sapphire Solar użytkownicy nie muszą wybierać między możliwościami baterii słonecznych a odporną na zarysowania szafirową soczewką, jak miało to miejsce wcześniej w przypadku serii fēnix 6. Projektanci Garmin poprawili możliwości gromadzenia energii słonecznej nawet o 200% w trybie smartwatcha w porównaniu do fēnix 6 Solar. Udoskonalona konstrukcja maksymalizuje powierzchnię baterii słonecznych w celu zwiększenia wydajności, dzięki czemu zasilane energią słoneczną modele fēnix 7X mogą działać jeszcze dłużej między ładowaniami, zapewniając żywotność baterii do 5 tygodni w trybie smartwatcha1 i do 5 dni w trybie GPS.



fēnix 7X wprowadza zintegrowaną, łatwą w obsłudze, wielodiodową latarkę LED, która nie wymaga użycia rąk. To uniwersalne rozwiązanie może całkowicie zmienić jakość treningu, wyprawy czy po prostu codziennego życia. Podczas rozbijania namiotu lub biegania w ciemności czerwone albo regulowane białe światło rozjaśnia drogę, zapewniając lepszą widoczność i świadomość sytuacyjną. Po włączeniu trybu biegowego światło dopasowuje się do kadencji biegacza, zmieniając kolor z białego na czerwony przy każdym ruchu ręką, dzięki czemu może on widzieć i być widzianym, pewnie stawiając każdy krok.



Zaawansowane funkcje treningowe

Każdy użytkownik będzie mógł przenieść swój trening na wyższy poziom dzięki aplikacjom sportowym - od boulderingu, przez wspinaczkę górską, po trening siłowy i wiele innych. Dodatkowo w urządzeniu znalazły się narzędzia zapewniające optymalną wydajność, w tym:

• Aby uniknąć przemęczenia, nowe narzędzie Real-Time Stamina pozwala sportowcom monitorować i śledzić poziom wysiłku organizmu podczas biegu lub jazdy na rowerze.

• Nowa funkcja Visual Race Predictor bierze pod uwagę historię biegów i ogólną kondycję użytkownika, aby określić szacunkowe wyniki wyścigu i przedstawić informacje na temat postępów treningowych.

• Funkcja Recovery Time Advisor uwzględnia intensywność treningu biegowego lub rowerowego oraz inne czynniki, takie jak stres, codzienna aktywność i sen, aby oszacować liczbę godzin odpoczynku potrzebną do odzyskania sił przed kolejnym treningiem.

• Codzienne wskazówki treningowe sugerują zalecany następny trening na podstawie bieżącego obciążenia treningowego, stanu wytrenowania i ogólnego poziomu sprawności fizycznej.



Zaufane narzędzie

Wyposażona w pełny pakiet funkcji nawigacyjnych firmy Garmin seria fēnix 7 obsługuje wszystkie najpopularniejsze systemy satelitarne wraz z dodatkowym zakresem częstotliwości L5, co zwiększa dokładność w trudnych dla łączności GPS warunkach. Wszystkie zegarki fēnix 7 posiadają fabrycznie wgrane mapy SkiView i 42000 pól golfowych. Modele Standard i Solar umożliwiają pobieranie map TopoActive z dowolnego regionu na świecie. Tymczasem Model Sapphire Solar jest wyposażony w fabrycznie wgrane mapy TopoActive dla danego regionu, a także umożliwia pobranie map dowolnego regionu na całym świecie. Użytkownik może zaoszczędzić cenny czas w dniu wyścigu dzięki nowej funkcji Up Ahead, która podaje dokładną lokalizację stacji pomocy, szlaków, następnego zakrętu itp. W zdefiniowanych przez użytkownika punktach kontrolnych, na ekranie wyświetlane są wskaźniki wydajności, które obejmują nadchodzący dystans i wysokość, a także podsumowanie ostatniego odcinka z opcjonalnym licznikiem odpoczynku - wszystko po to, aby pomóc sportowcom lepiej zarządzać czasem podczas zawodów.



Użyteczność na co dzień

Zaprojektowane do noszenia przez cały dzień, zegarki z serii fēnix 7 są wyposażone w narzędzia do całodobowego monitorowania zdrowia i kondycji, między innymi pulsoksymetr, nadgarstkowe monitorowanie tętna, oddechu i poziomu stresu, a także wskazówki dotyczące aktywności, takie jak pomiar energii Body Battery, określanie wieku sprawnościowego oraz wyniku snu (Sleep Score) dzięki funkcji zaawansowanego monitorowania snu. Po przebudzeniu użytkownik może sprawdzić, ile czasu spędził w poszczególnych fazach snu i uzyskać spersonalizowane informacje na temat tego, jak aktywność, poziom stresu i pora snu wpłynęły na jakość jego wypoczynku, wyświetlając wynik snu w skali 0-100. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, powiadomienia można odbierać bezpośrednio na nadgarstku, z możliwością ich włączania i wyłączania lub wyciszenia podczas aktywności. Funkcje śledzenia i bezpieczeństwa zapewniają spokój ducha podczas treningu na świeżym powietrzu dzięki automatycznemu wykrywaniu zdarzeń i ręcznie uruchamianym alertom pomocy, które wysyłają wiadomość z aktualną lokalizacją użytkownika do wybranych kontaktów. Użytkownicy mogą korzystać także z płatności zbliżeniowych Garmin Pay i odtwarzać playlisty z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music i Deezer, które są fabrycznie zainstalowane na zegarkach z serii fēnix 7 za pośrednictwem Connect IQ On Device. Nowy sklep Connect IQ Store On Device pozwala użytkownikom odkrywać polecane aplikacje i instalować je przez Wi-Fi bezpośrednio z zegarka, bez konieczności używania telefonu.



Wśród dostępnych modeli znalazły się fēnix 7S, fēnix 7 i fēnix 7X, w wersji standardowej (bez ładowania słonecznego), Solar i Sapphire Solar. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 699.99 Euro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin