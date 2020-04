Icy Dock - czterodyskowa obudowa dla SSD M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

ToughArmor MB720M2K-B obsługuje do 4 dysków SSD M.2 PCIe NVMe z prędkością do 32 Gb/s za pomocą MiniSAS HD (SFF-8643). Przyjmuje każdy standardowy napęd M.2 o długości od 30 do 110 mm (2230, 2242, 2260, 2280, 22110). Dzięki obudowie dyski są umieszczane z przodu komputera, co sprawia, że instalacja i usuwanie napędów jest prostsze i wydajniejsze. Dyski SSD M.2 PCIe NVMe są najczęściej zakładane pod kątem 45 stopni, a następnie przykręcane do płyty głównej. Korzystając z ToughArmor MB720M2K-B, użytkownik może po prostu włożyć dysk M.2 SSD do kieszeni, wyregulować blokadę na odpowiednią długość dla każdego typu dysku M.2 i wcisnąć dysk, aby zablokować na miejscu. Cały proces zajmie użytkownikom mniej niż pięć sekund, co pozwala uniknąć kłopotów z drobnymi, łatwymi do zgubienia śrubkami, a jednocześnie zapewnia bardziej wydajny i innowacyjny sposób instalowania dysków M.2.







Uziemienie M.2 jest bardzo ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i dysku. Bez uziemienia podczas wymiany dysków istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów elektrostatycznych, które mogą uszkodzić dane. Konstrukcja uziemionego złącza chroni dysk przed wyładowaniami, zapewniając, że dane są zawsze bezpieczne podczas wymiany dysku.



ToughArmor MB720M2K-B zapewnia niezawodność produktu nawet po wielu latach od wdrożenia. Jest w stanie wytrzymać w najtrudniejszych warunkach, dzięki silnej, metalowej konstrukcji w całym urządzeniu. Dyski SSD M.2 NVMe mogą być problematyczne z powodu częstego przegrzewania, co powoduje obniżenie wydajności i ograniczenie prędkości transferu. Mając na uwadze te trudności, ToughArmor MB720M2K-B został wyposażony w bardzo duży, wysokowydajny radiator aluminiowy zainstalowany na każdej tacy. Dodatkowo urządzenie zawiera podkładki termiczne, aby zapewnić dokładne rozproszenie nadmiernego ciepła w całym radiatorze. Z tyłu umieszczono dwa wentylatory o średnicy 40 mm.



W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa Icy Dock zastosowało system blokady na klucz dla każdego z dysków. Z kolei dla łatwiejszego trzymania porządku wśród dysków, producent dołącza plastikowe etykiety ID, które pomogą ponumerować napędy.



Cena: 1490 PLN

























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock