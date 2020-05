Icy Dock - kieszeń ToughArmor MB601M2K na dyski M.2 NVMe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ponieważ dyski SSD M.2 nie są zaprojektowane do wymiany bez wyłączania systemu. Używają odsłoniętych płytek drukowanych i delikatnych złączy zwykle przystosowanych do wkładania i wyjmowania tylko 250 razy. Dzięki MB601M2K-1B Twój dysk SSD jest zabezpieczony przez całkowicie metalową warstwę ochronną i pozwala na ponad 10 000 instalacji/dezinstalacji za pomocą konektora ICY DOCK. Dzięki temu proces jest łatwy i bezpieczny. Dodatkowo uziemiona konstrukcja złącza chroni dysk przed udarami elektrycznymi, zapewniając bezpieczeństwo danych. Kieszeń umożliwia zmianę dysku bez ponownego uruchamiania systemu, dzięki czemu jego konserwacja jest szybka i łatwa.







Produkt został wyposażony w regulowane prowadnice M.2, aby pomieścić wszystkie standardowe długości dysków SSD M.2 PCIe NVMe SSD, w tym 2230 (30 mm), 2242 (42 mm), 2260 (60 mm), 2280 (80 mm) i 22110 (110 mm). Blokada zatrzaskuje się w otworze na śrubę SSD, aby zabezpieczyć dysk bez konieczności ich użycia. Dzięki temu pozbędziesz się problemu ciągłego gubienia śrubek, a jednocześnie zadbasz o ochronę dysku przed wibracjami oraz uszkodzeniami.



ToughArmor MB601M2K-1B wykorzystuje złącze NVMe U.2 (SFF-8639) do obsługi pełnej przepustowości NVMe wynoszącej 32 Gb/s. To ponad 5 razy szybciej niż poprzedni standard SATA. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużej ilości danych, takich jak serwery korporacyjne, centra danych, profesjonalni fotografowie czy inne media.



Wytrzymała, w pełni metalowa obudowa, taca i wspornik montażowy pomagają zapewnić długą żywotność produktu. Wbudowany mechanizm antywibracyjny redukuje hałas i chroni przed uszkodzeniami środowiskowymi. Unikalnie zaprojektowana taca ma zintegrowany, aluminiowy radiator z dołączonymi podkładkami termicznymi dla maksymalnego, pasywnego rozpraszania ciepła. Następnie jest ono przepuszczane przez otwory wentylacyjne umieszczone ze wszystkich stron, które współpracują z systemem chłodzenia komputera tak, aby chronić dyski przed uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem, nawet te będące pod obciążeniem. Dodatkowo blokada na klucz zapewnia ochronę przed niepowołanym dostępem.

























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock