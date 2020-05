Druga edycja konkursu NVIDIA DXR Spotlight

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj nastąpiła oficjalna premiera Unreal Engine 4.25 firmy Epic, dzięki czemu obsługa ray tracingu w czasie rzeczywistym, w tym bardzo popularnym silniku gier, wyszła z fazy beta. Z tej okazji firma NVIDIA zainaugurowała drugą edycję konkursu NVIDIA DXR Spotlight. Celem konkursu jest zachęcenie niezależnych twórców gier do eksperymentowania z Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR). Deweloperzy gier indie mają za zadanie wykorzystanie DXR i silnika Unreal Engine (w wersji 4.24 lub wyższej) do stworzenia dem technologicznych prezentujących ray tracing w czasie rzeczywistym.







Konkurs, sponsorowany przez firmy ASUS, Epic Games, Microsoft, MSI oraz Razer, przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. NVIDIA wybierze zwycięzców w oparciu o oryginalność, kreatywność i wartości techniczne.



Obsługa DXR nie jest domeną tylko dużych wydawców. W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję zapoznać się ze świetnymi tytułami od niezależnych twórców gier, wykorzystującymi ray tracing, takimi jak Stay in the Light, Bright Memory czy Deliver Us the Moon. Jest to dla nich świetny sposób, aby wyróżnić swoje gry.









Źródło: Info Prasowe / NVIDIA