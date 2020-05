YouTuberzy pilnie poszukiwani

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marzysz o pracy YouTubera? Interesujesz się nowinkami technologicznymi? Chcesz testować najnowsze smartfony, laptopy, komputery i gry? Prześlij próbkę swoich umiejętności... Komputronik i Komputronik Gaming ogłaszają nabór na YouTuber’ów, którzy zostaną ich oficjalnymi partnerami. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji będą odpowiedzialne za testowanie najnowszego sprzętu technologicznego i wrzucanie recenzji na oficjalne kanały Komputronik i Komputronik Gaming w sieci. W rekrutacji mogą wziąć osoby pełnoletnie, które interesują się technologią. Aby wziąć udział w rekrutacji należy do 17 maja przesłać swój własny film z recenzją sprzętu lub link do swojego kanału na You Tube. Materiały należy przesyłać na adres: ekipa@komputronik.pl.







Komputronik Gaming to opiniotwórczy kanał gamingowy, który subskrybuje 111 tysięcy osób. Regularnie pojawiają się na nim filmy z ciekawostkami, poradami i recenzjami najnowszego sprzętu dla e-sportowców. Najlepsze filmy ogląda nawet 600 tysięcy widzów.



Kanał Komputronik skupia się na nowościach ze świata IT oraz małego AGD. Obecnie subskrybuje go blisko 9 tysięcy internautów.



Wybrani ambasadorzy będą mieć dostęp do przedpremierowego sprzętu i będą odpowiedzialni za rozwój obydwu kanałów. To doskonała okazja dla każdego pasjonata nowinek technologicznych i gracza by móc rozwijać swoją pasję.

W przypadku aplikowania na kanał Komputronik należy przygotować recenzję dowolnego smartfona, a w przypadku kanału Komputronik Gaming dowolnego sprzętu gamingowego.



Więcej informacji można znaleźć na stronie akcji -> KLIK.











Źródło: Info Prasowe / Komputronik