Icy Dock FlexiDOCK MB014SP-B na 4 dyski 2,5’’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Icy Dock FlexiDOCK MB014SP-B, to nowa, czterozatokowa stacja dokująca dla dysków 2.5" SATA/SAS HDD/SSD. Umiejscowienie gniazd na zewnątrz zatoki 5.25" ułatwia i przyspiesza proces instalacji dysków, umożliwiając dostęp do danych bez otwierania obudowy komputera. Zarządzanie dyskami jest również dodatkowo uproszczone poprzez brak konieczności używania tacek oraz śrubek. Unikalny system dokowania nośników pozwala na błyskawiczną instalację bez konieczności montowania ich w specjalnych tackach czy kieszeniach. Profesjonalni użytkownicy docenią wygodę i prostotę pozwalającą na błyskawiczne uzyskanie dostępu do danych. Gracze mogą powiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera bez otwierania jego obudowy. Administratorów systemów ucieszy podwyższony stopień bezpieczeństwa dzięki możliwości fizycznego odpięcia zasilania z podłączonych nośników.







Poprawione indywidualne przełączniki zasilania

Dzięki wyposażeniu obudowy w odrębny przycisk zasilania dla każdej zatoki odłączenie nieużywanych dysków jest proste jak nigdy dotąd. Bezpośrednia kontrola nad dyskami poprawia ich bezpieczeństwo oraz działanie w złożonych systemach wykorzystujących multi-OS.



Przeprojektowany system usuwania nośników

Konstrukcja stacji nie korzystająca z tacek oraz drzwiczek pozwala użytkownikowi na szybszą instalację dysków. Po prostu wsuń nośnik do zatoki aż przycisk jego usunięcia wysunie się. Deinstalacja dysku jest równie prosta - wciśnięcie przycisku usuwania rozłączy go i wysunie poza zatokę.



Dodatkowe funkcje

Indywidualny wskaźnik stanu w formie diody LED informuje o stanie każdego z podłączonych dysków. Rozróżnia on stan zasilania oraz dostępu wskazując w czytelny sposób które dyski są obecnie używane przez system. Wbudowany wentylator 40 mm dba o utrzymanie prawidłowych temperatur pracujących nośników. Przemyślana konstrukcja zewnętrza wyposażona w otwory wentylacyjne ułatwia przepływ powietrza, a tryb pracy samego wentylatora może być kontrolowany ręcznie za pomocą trzystopniowego przełącznika prędkości. Dla zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami fizycznymi zewnętrzna konstrukcja flexiDOCK MB014SP-B wykonana została z metalu.



Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta.























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock