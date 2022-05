Sharp/NEC UM504HL - laserowy projektor Ultra-Short-Throw

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NEC UM504HL to projektor laserowy o rozdzielczości 1080p, który zapewnia ostry obraz o jasności 5000 ANSI lumenów i przekątnej do 150 cali. Dzięki ultrakrótkiej odległości rzutu wynoszącej 0,23:1 prawie nie występują cienie ani odblaski, a kompaktowa konstrukcja urządzenia szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań Digital Signage w miejscach rozrywki i muzeach. Obudowa UM504HL będzie dostępna w kolorze czarnym i białym. Sharp/NEC zaprezentuje nowy projektor laserowy NEC UM504HL na targach ISE 2022, które odbędą się w dniach 10-13 maja w Barcelonie.









Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC