Icy Dock MB840M2P-B - szybki sposób na SSD M.2 NVMe

ToughArmor MB840M2P-B zamienia gniazdo PCIe 4x, 8x lub 16x w wymienną wnękę na dyski M.2 NVMe, umożliwiając wymianę dysków SSD M.2 NVMe bez konieczności otwierania obudowy komputera. Typowy dysk M.2 jest instalowany na płycie głównej lub karcie nośnej i zabezpieczony małą śrubką. Instalacja napędu wymaga wyłączenia komputera, co może stanowić problem w przypadku systemów, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje. Ponadto fizyczny proces instalacji jest bardzo kłopotliwy i czasochłonny. Jednak dzięki MB840M2P-B i wyjmowanej szufladzie można wykorzystać gniazdo rozszerzeń PCIe, dzięki czemu instalacja i usuwanie dysków SSD M.2 NVMe staje się prostszym i wydajniejszym procesem.







Specjalna taca wykonana jest w całości z metalu i działa jak radiator rozpraszający ciepło wytwarzane przez dysk SSD M.2 NVMe. Dołączona podkładka termiczna wypełnia lukę między powierzchnią styku i przenosi ciepło z dysku SSD na większą powierzchnię, umożliwiając szybkie odprowadzenie ciepła.



ToughArmor MB840M2P-B jest przeznaczony do gniazda PCIe 3.0 x4. Jest także kompatybilny z gniazdami PCIe 3.0 / 4.0 x4, x8 i x16. Uchwyt gniazda PCIe w MB840M2P-B może być zamieniany pomiędzy pełno- i niskoprofilowym ustawieniem w celu elastycznej instalacji w różnych obudowach.



MB840M2P-B jest wyposażony we wskaźnik LED aktywności napędu, który pokazuje jego moc i aktywność. Dioda LED zostanie automatycznie wyłączona, gdy nie zostanie zainstalowany żaden dysk w celu oszczędzania energii.

























