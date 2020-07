Jonsbo V8 Mini-ITX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mały komputer też może być ozdobą naszego biurka... A przynajmniej tak będzie w przypadku nowej obudowy marki Jonsbo, która zaprezentowała model V8 dla PeCetów w formacie Mini-ITX. Konstrukcja ta składa się z dwóch zasadniczych elementów, z której pierwszym jest zewnętrzny "tunel" w kształcie prostopadłościanu, stanowiący zewnętrzną obudowę (249.5 mm (W) x 390 mm (D) x 260MM H), wykonaną ze stopu aluminium i magnezu. Drugim elementem V8 jest wewnętrzny szkielet, który wsuwamy do części zewnętrznej po montażu podzespołów komputera. W standardzie otrzymamy frontowy wentylator 200mm, a drugi opcjonalny (140mm), możemy zamontować na górze ramy. Dzięki bocznym siatkom, obudowa jest bardzo przewiewna. W środku zmieścimy kartę graficzną do 33 cm i cooler o wysokości do 19.5 cm. Ceny V8, jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP