Samsung prezentuje model Galaxy A31

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zaprezentowała nowy smartfon Galaxy A31, wyposażony w wielofunkcyjny poczwórny aparat, duży wyświetlacz Infinity-U i potężną baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewnia zapas energii na długi czas. Duży 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U w Galaxy A31 pozwala na wygodne przeglądanie treści, niezależnie od tego, czy są to ulubione filmy, gry czy transmisje na żywo. Obudowa o grubości zaledwie 8,6 mm oraz wąskie ramki sprawiają, że pomimo rozmiaru ekranu, smartfon bez problemu mieści się w dłoni.







Galaxy A31 oferuje wszechstronny i wielofunkcyjny zestaw aparatów. Główny, o rozdzielczości 48MP, zapewnia szczegółowe i wyraziste zdjęcia oraz filmy. Szerokokątny aparat 8MP z polem widzenia 123 stopni pozwala uchwycić jeszcze więcej otaczającego nas świata, a kamera makro 5MP umożliwia wykonanie wyostrzonych zbliżeń. Aparat przedni o rozdzielczości 20MP pozwoli zrobić świetnej jakości selfie. Co więcej, wykorzystując kamerę głębi 5MP i funkcję Live Focus użytkownicy mogą zrobić zdjęcia z artystycznym efektem rozmytego tła.



Dostępna w Galaxy A31 bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia odpowiednią moc, którą można wykorzystać do przesyłania strumieniowego, udostępniania oraz mobilnych rozgrywek. Dzięki wsparciu dla szybkiego ładowania o mocy 15W, nawet 30-minutowe, ładowanie sprawia, że smartfon będzie działał nieprzerwanie przez cały dzień.



Galaxy A31 został wyposażony w zaawansowany, ośmiordzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM, a także technologię AI Powered Game Booster. Ponadto dysponuje 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o maksymalnie 512 GB.



alaxy A31 już od pierwszego uruchomienia jest chroniony przez Samsung Knox, kompleksowy system zabezpieczeń, działający na poziomie oprogramowania oraz podzespołów. Samsung Knox wspiera dodatkowo skaner linii papilarnych w ekranie zapewniając zaawansowane uwierzytelnianie biometryczne.



Model Galaxy A31 będzie dostępny od lipca w kolorach Prism Crush Black oraz Prism Crush Blue.