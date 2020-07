Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ConceptD 3 Ezel to przenośny notebook zaprojektowany z myślą o zapewnieniu twórcom jak najbardziej intuicyjnych wrażeń. O jego designie stanowią podświetlane na pomarańczowo klawisze połączone z białą, wykonaną wyłącznie z metalu obudową i dużym, szklanym gładzikiem, który obsługuje gesty wykonywane wieloma palcami. Innowacyjne zawiasy Ezel firmy Acer sprawiają, że urządzenie jest zarówno uniwersalne, jak i eleganckie, dzięki czemu można przełączać je między sześcioma trybami pracy - jak tryb stojący do rysowania lub tryb wyświetlania. Inne opcje użytkowania to regulowany tryb swobodny, tryb tradycyjnego laptopa, tryb tabletu i tryb współpracy, umożliwiający łatwe wyświetlanie np. prezentacji.







Oprócz 18-godzinnego czasu pracy na baterii, użytkownik ma też do dyspozycji programowalne klawisze i zestaw portów obejmujący m.in. USB typu C wraz z obsługą Thunderbolt 3, oraz czytnik kart SD. Wszystko to jest dostępne przy masie zaledwie 1,68 kg (14-calowy model) lub 1,95 kg (15,6-calowy wariant).



Notebook jest wyposażony w 14 lub 15,6-calowy ekran dotykowy FHD, który poza certyfikatem PANTONE oferuje też 100% pokrycie palety barw sRGB i bardzo dobrą kalibrację ekranu. Ponadto dzięki warstwie dotykowej, rysowanie za pomocą piórka Acer Active Stylus, charakteryzującego się 4096 poziomami czułości na nacisk, jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Za wydajność odpowiada procesor w wersji Intel Core 10. generacji Core i7-10750H lub Core i5-10300H, połączony z kartą graficzną NVIDIA Quadro T1000 (wersja Pro) lub GeForce GTX 1650Ti, oraz dyskiem SSD PCIe NVME o pojemności 1 TB.



W skład linii wchodzą także notebook ConceptD 3 w nowych konfiguracjach, wydajny komputer stacjonarny ConceptD 100 dla twórców pracujących w małych firmach i studiach kreatywnych oraz trzy monitory - ConceptD CP5, ConceptD CP3 i ConceptD CM3 dla profesjonalistów z branży grafiki komputerowej.



Ceny i dostępność w Polsce

Notebook ConceptD 3 Ezel będzie dostępny w Polsce w sierpniu w cenie 8999 PLN.

Notebook ConceptD 3 w nowych konfiguracjach będzie dostępny w Polsce w w sierpniu w cenie 7999 PLN.

Komputer ConceptD 100 będzie dostępny w Polsce od października, a informacje na temat jego ceny będą dostępne wkrótce.

Monitor ConceptD CP5 (CP5271UV) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3199 PLN.

Monitor ConceptD CP3 (CP3271KP) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3499 PLN.

Monitor ConceptD CM3 (CM3271K) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 2999 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Acer