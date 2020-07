Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY Technologies przedstawia swój najnowszy produkt – All-In-One USB-C Mini Portable Dock. To wielofunkcyjna stacja dokująca typu „wszystko w jednym”, która została wyposażona w aż dziewięć portów, w tym wejście USB, USB-C, HDMI, VGA, RJ45, a także sloty na karty SD i microSD. Wyposażenie stacji PNY w dziewięć portów oznacza, że jej posiadacze mogą w jednym czasie m.in. sprawdzać zawartość kart pamięci, korzystać z pełnowymiarowego monitora oraz różnych innych urządzeń peryferyjnych. Mogą także cieszyć się szybkim transferem danych do 5Gbps, obrazem w rozdzielczości 4K przy podłączeniu ekranu poprzez złącze HDMI, a także niezawodnym dostępem do sieci z przepustowością do 1 Gbps.







Stacja obsługuje także przelotowe zasianie do 100W co umożliwia ładowania laptopa w trakcie korzystania z innych funkcji stacji dokującej (ładowarka nie jest częścią zestawu).



Dodatkowo, ergonomiczna konstrukcja PNY All-In-One USB-C Mini Portable Dock pozwala użytkownikom stworzyć wygodne środowisko do pracy w domu.. Kable nie muszą plątać się na biurku i w mało elegancki sposób oplatać komputer. Wystarczy jeden przewód poprowadzony do laptopa, a inne urządzenia można podłączyć do stacji i ukryć w dyskretny sposób. Dzięki prostej i kompaktowej konstrukcji oraz miękkiemu wykończeniu PNY All-In-One USB-C Mini Portable Dock jest łatwy w transporcie. To urządzenie idealne dla osób mobilnych, których praca wymaga szybkiego dostępnych do wielu złącz, w różnych miejscach.



Produkt trafi do sprzedaży pod koniec lipca w sugerowanej cenie 299 PLN.





Wejście/Wyjście:

- 1 x USB-C z możliwością podłączenia do wejścia USB typu C w komputerze

- 2 x USB-C – transfer danych i zasilanie)

- 2 x USB-A 3.1 – transfer danych do 5Gbps, ładowanie jednego gniazda od 1,2 do 1,5A, w przypadku drugiego 900mA

- 1 x HDMI – ekrany i projektory

- 1 x VGA – ekrany i projektory

- 1 x RJ45 – wydajne połączenie Ethernet – 10/100/1000Mbps

- 1 x slot na kartę SD

- 1 x slot na kartę microSD

Rozdzielczość: HDMI – maks. 4K x 2K @ 30Hz / VGA – maks. 1920 x 1200 @ 60Hz

Zasilanie: Ładowanie po przez złącze USB typu C

Maks. 100W (20V/5A)

Wymiary: 12 x 7 x 1.4 cm































Źródło: Info Prasowe / PNY