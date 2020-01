Icy Dock ToughArmor MB604SPO-B

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kompaktowa konstrukcja MB604SPO-B ToughArmor MB604SPO-B mieści w jednej zatoce 5.25" 4 dyski 2.5" HDD/SSD SATA lub SAS o wysokości do 9.5 mm oraz jeden napęd optyczny. Dzięki temu urządzenie jest idealne dla komputerów typu powerhouse, przemysłowych czy przenośnych stacji roboczych. Nowo zaprojektowany wspornik napędu optycznego MB604SPO-B posiada adaptacyjną konstrukcję umożliwiającą obsługę dowolnego czytnika napędu optycznego typu Slim 12.7 mm lub Ultra-Slim 9.5 mm CD/DVD/Blu-Ray ROM. Taca na dyski MB604SPO-B jest przeznaczona do obsługi dysków twardych i dysków SSD o wysokości do 15 mm, dzięki czemu są one kompatybilne z dyskami SAS oraz dyskami SATA.







Dyski SAS są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych, takich jak archiwizacja długoterminowa dla zapewnienia ich długiej żywotności, większej niezawodności i szybszych prędkości obrotowych do 15 000 obr/min dla szybkiego dostępu do danych. Obsługiwane są wszystkie dyski SAS, w tym dyski Seagate Exos, HGST Ultrastar serii C oraz dyski Dell, HPE i Toshiba SAS.



Icy Dock Tough Armor MB604SPO-B została wykonana w pełni z metalu, dzięki czemu może pochwalić się wyjątkową trwałością. Aby zapobiec gromadzeniu się pyłu, który z czasem może zatykać wewnętrzne gniazda i hamować przepływ powietrza, producent dołączył osłonę przeciwpyłową. Chroni ona obudowę, gdy napęd optyczny nie jest używany.

Indywidualne diody LED dla każdej wnęki informują o statusie pracy danego dysku. Sterowany przez użytkownika wentylator dba o odpowiednie temperatury pracy.























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock