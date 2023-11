Idą święta - Lampki Twinkly z możliwością mapowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Twinkly to lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia. Oferta marki łączy innowacyjność z tradycją oraz zapewnia niezapomniane wrażenia wizualne w każdym domu, zwłaszcza w czasie Świąt. Dekoracje oferowane przez Twinkly mogą pochwalić się wykorzystaniem technologią mapowania. To nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie inteligentnego oświetlenia. Kluczowym elementem tej technologii jest zastosowanie algorytmu, który pozwala na precyzyjne zlokalizowanie każdej pojedynczej diody LED w przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest stworzenie szczegółowych, zindywidualizowanych efektów świetlnych oraz animacji.







Wystarczy, że użytkownik umieści lampki Twinkly w wybranej przestrzeni, a następnie korzystając z aplikacji i aparatu w swoim smartfonie rozpocznie proces mapowania. Aplikacja instruuje lampki, by emitowały szybką sekwencję błysków w różnych kolorach. Każda dioda LED zostanie następnie zidentyfikowana i zmapowana przez algorytm, który rozpoznaje jej dokładną pozycję. Po zakończeniu tego procesu, użytkownik ma pełną kontrolę nad każdą lampką. Może tworzyć własne wzory, wybierać kolory, jasność, prędkość animacji oraz efekty świetlne. Pozwala to na tworzenie niepowtarzalnych, dynamicznych efektów świetlnych, które można dostosować do każdego nastroju czy okazji. Oprócz indywidualnej kontroli nad każdą diodą, technologia mapowania Twinkly umożliwia także synchronizację wielu zestawów lamp, tworząc spójne, rozległe instalacje świetlne. Dzięki temu technologia Twinkly otwiera nowe możliwości w zakresie dekoracji świetlnych, zarówno w domach, jak i w przestrzeniach publicznych czy komercyjnych.



Świąteczna elegancja z Twinkly Strings

Twinkly Strings to jeden z flagowych produktów w ofercie włoskiego producenta, które teraz dostępne są w nowej, ulepszonej wersji. Zestawy są dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, od 100 do nawet 600 diod LED. Emitują one żywe kolory z szerokiej palety barw, pozwalając na stworzenie unikalnych kompozycji świetlnych. Dzięki połączeniu Wi-Fi i Bluetooth, każda dioda może być sterowana indywidualnie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Twinkly, dostępnej na urządzenia z systemami Android i iOS.



Rozświetl pokój gracza dzięki Twinkly Squares

Twinkly Squares, to innowacyjne panele modułowe, które oferują graczom zupełnie nowy wymiar doświadczeń wizualnych. Składające się z 64 wysokiej jakości diod LED RGB, Twinkly Squares umożliwiają tworzenie niesamowitych efektów świetlnych i animacji, które doskonale dopasowują się do dynamiki gry. Dzięki integracji z Razer Chroma™ RGB oraz OMEN Light Studio, Squares synchronizują się z akcjami w grze, zapewniając nie tylko dodatkowe świetlne efekty, ale także wzbogacając wrażenia podczas rozgrywki. Użytkownicy mogą personalizować panele, tworząc unikalne wzory i animacje, które odzwierciedlają ich styl gry, a także wykorzystywać Squares do stworzenia dodatkowego ekranu lub oświetlenia ambientowego, które współgra z akcją na ekranie. Twinkly Squares to idealne rozwiązanie dla graczy poszukujących innowacyjnych sposobów na wyrażenie swojej kreatywności i podniesienie swojego gamingowego setupu na wyższy poziom.



Kreatywność bez granic z Twinkly Dots

Twinkly Dots, to pierwszy na rynku miniaturowy sznur LED, który można owinąć wokół każdego przedmiotu, tworząc wyjątkowe dekoracje. Podobni jak przy modelu Strings każda pojedyncza dioda LED może być sterowana indywidualnie, co pozwala na tworzenie unikalnych efektów, gradientów i animacji kolorów. Twinkly Dots to także idealne rozwiązanie dla dzieci, które mogą bawić się w nieskończenie wiele kolorowych światów. Dostępne są w wersji 60, 200 i 400 diod LED.



Świąteczna magia w każdym domu

Twinkly przekształca tradycyjne dekoracje świąteczne, oferując produkt, który łączy technologię i styl. Każdy zestaw oświetlenia jest kompatybilny z głównymi asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant i Amazon Alexa, co zapewnia łatwość obsługi i integrację z inteligentnym domem. Gracze docenią fakt synchronizacji z Razer Chroma RGB czy OMEN Light Studio. Niezależnie od tego czy chcemy stworzyć przytulną atmosferę, czy zaskoczyć gości niezwykłym pokazem świetlnym, Twinkly może zaoferować coś dla każdego.





Produkty Twinkly można nabyć m.in. w sklepach Komputronik oraz Leroy Merlin.

























Źródło: Info Prasowe - Twinkly