Indiana Jones i Wielki Krąg z DLSS 3 i pełnym ray tracingiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Wyczekiwana gra Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutowała ze wsparciem techniki NVIDIA DLSS 3 z funkcjami Frame Generation i Super Resolution oraz pełnym ray tracingiem (path tracing). NVIDIA DLSS to zaawansowana technika renderowania, wykorzystująca AI. Zwiększa ona wydajność w grach i aplikacjach, korzystając z umieszczonych w kartach graficznych GeForce RTX rdzeni Tensor, dedykowanych do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Pełny ray tracing zwany też path tracingiem to niezwykle wymagający, lecz bardzo dokładny system renderowania światła. Wykorzystywany jest nie tylko przez twórców gier komputerowych, ale ze względu na swój realizm także przez artystów efektów specjalnych w filmach i telewizji.







Aktywując pełny ray tracing w grze Indiana Jones i Wielki Krąg uzyskujemy poniższe efekty, które można obejrzeć w ilustracjach na tej stronie:

- Globalne oświetlenie z pełnym śledzeniem promieni. Ta zaawansowana technika symuluje realistycznie oświetlenie całej sceny, uwzględniając nie tylko światło bezpośrednie, ale również pośrednie, dokładnie rejestrując sposób w jaki odbija się ono, załamuje i rozprasza na wielu powierzchniach, co jest szczególnie widoczne na otwartych obszarach.

- Obliczanie światła rozproszonego przez rośliny. Zwiększa to realizm poprzez symulację przenikania i rozpraszania światła przez liście. Dzięki dokładnemu modelowaniu rozpraszania podpowierzchniowego, które jest sposobem, w jaki światło wchodzi, rozprasza się i wychodzi z półprzezroczystych materiałów, technika ta oddaje naturalną przezroczystość i efekty świetlne liści, zwłaszcza gdy są podświetlone.

- W pełni odwzorowane odbicia światła w pomieszczeniach. Znacząco zwiększa realizm światła odbitego od każdej powierzchni, korzystając z zaawansowanych algorytmów śledzenia ścieżek. Promienie światła rzucane są z kamery przez każdy piksel, a następnie symulowana jest ich interakcja z materiałami i elementami sceny. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak mapowanie środowiska lub odbicia tylko w przestrzeni ekranu, które mogą pomijać obiekty poza ekranem lub powodować artefakty wizualne, śledzenie ścieżek uwzględnia wszystkie potencjalne ścieżki światła w całej scenie, oferując niezwykle wysoki poziom immersji.

- Cieniowanie w pełni oparte o ray tracing. Technika symuluje niezwykle realistyczne cienie, obliczając w jaki sposób promienie światła przemieszczają się od słońca do powierzchni zawartych w scenie, z uwzględnieniem zjawiska okluzji i zmiękczania światła w zależności od odległości, kąta padania i pory dnia. W przeciwieństwie do tradycyjnego mapowania cieni, które może być zbyt ostre lub rozmyte, pełne śledzenie promieni umożliwia płynne przejście między tymi skrajnościami, w oparciu o fizyczne właściwości środowiska.



Przed rozgrywką warto zadbać o instalację najnowszego sterownika Game Ready, który optymalizuje działanie wyżej wymienionych technik w grze Indiana Jones i Wielki Krąg. Tytuł można również ogrywać w chmurze za pośrednictwem usługi GeForce NOW.



























