Infinix - marka smartfonów wchodzi do Polski i Czech

Infinix Mobile, producent nowoczesnych i stylowych smartfonów z Szanghaju działający już w czterdziestu krajach świata, wkrótce zadebiutuje na rynkach polskim oraz czeskim. To kolejny etap ekspansji firmy, która kieruje swoją ofertę urządzeń mobilnych głównie do młodszego pokolenia. W latach 2019-2021 sprzedaż Infinix wzrosła aż o 157 procent, co pozycjonuje ją obecnie wśród najszybciej rozwijających się marek w branży telefonii komórkowej. Produkty Infinix wyposażone są w najnowocześniejsze, oczekiwane przez użytkowników rozwiązania technologiczne i funkcje. Są to między innymi wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, superszybkie ładowanie, czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI.







Historia marki

Firma została założona w 2013 roku i od tamtej pory zajmuje się produkcją i sprzedażą nowoczesnych urządzeń mobilnych tworzonych z dbałością o design. Aktualnie Infinix jest obecny w ponad 40 krajach i intensywnie pracuje nad rozwojem portfolio swoich produktów w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Kontynuując intensywną ekspansję na świecie w najbliższych tygodniach marka zadebiutuje z ofertą smartfonów w Polsce oraz w Czechach.



Infinix dedykuje swoje urządzenia mobilne głównie do tzw. pokolenia Z, łącząc modny styl z nowoczesną technologią. Wszystkie smartfony producenta mają unikalny, stylowy design i są dopasowane do trendów panujących wśród młodych ludzi na całym świecie. Smartfony od dawna pełnią rolę „centrum zarządzania światem” i aparatu fotograficznego, ale teraz kluczową rolę odgrywa komfort oglądania treści dostępnych w serwisach społecznościowych i na platformach streamingowych oraz grania w gry mobilne. Użytkownicy, zwłaszcza ci młodzi, szukają zatem coraz bardziej wydajnych i coraz lepiej zaprojektowanych urządzeń mobilnych. Ten trend zamierza wykorzystać w Polsce Infinix Mobile.



Najnowocześniejsze technologie

Firma ogłosiła niedawno wprowadzenie pierwszej na świecie technologii Future Light Painting Leather, dzięki której skórzana oprawa smartfona zmienia kolor pod wpływem światła UV. W drugiej połowie 2021 r. Infinix zaprezentował natomiast pierwszy telefon koncepcyjny z szybkim ładowaniem o mocy 160 W.



Również w 2021 roku Infinix, łącząc siły z gigantami takimi jak Microsoft i Intel, wprowadził na rynek swój pierwszy flagowy laptop z serii INBOOK X1. Intensywny rozwój oraz współpraca z najlepszymi firmami w branży technologicznej, mają służyć temu, aby Infinix stał się w najbliższym czasie uznaną na całym świecie marką smartfonów dla młodego pokolenia oraz inteligentnych urządzeń dla domu.



Infinix Mobile należy do portfolio jednego z czołowych w skali globalnej producentów smartfonów - Transsion Holdings. Według danych Counterpoint Research łączna sprzedaż telefonów w przypadku trzech należących do Transsion marek kształtowała się w 2021 r. na poziomie 185 milionów sztuk, a liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 61 proc. Do tej pory strategia Transsion Holdings opierała się na obecności na rynkach w krajach rozwijających się. Według danych Counterpoint Research w 2021 r. firma podwoiła sprzedaż smartfonów w Indiach i była największym dostawcą urządzeń tego typu w Pakistanie.



Wysoką jakość i innowacyjność produktów dostrzegli także międzynarodowi eksperci od technologii, co potwierdzają liczne nagrody i prestiżowe wyróżnienia:

• W 2021 roku Infinix Mobile wypuścił nowy model smartfona - ZERO X Pro z aparatem 108MP i funkcją zooma 60X Moon Shot. Produkt zdobył dwie nagrody podczas Asian Telecom Awards 2022 - Technology Innovation of the Year oraz Marketing and Brand Initiative of the Year,

• W 2021 roku model NOTE 10 Pro zdobył nagrodę iF DESIGN AWARD,

• W 2020 roku marka znalazła się na liście Top 15 Globalizing Chinese Brands to Watch 2020 BrandZ.



























