Satelita Omnispace Spark-2 umieszczony na orbicie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Omnispace i Thales Alenia Space, spółka joint venture Thales (67%) i Leonardo (33%), ogłosiły dziś, że satelita Omnispace Spark-2 dotarł na orbitę. Zakończenie fazy rozmieszczenia satelitów oznacza początek fazy rozwoju pierwszej na świecie sieci satelitarnej obsługującej technologię 5G. Pierwszy satelita Omnispace Spark-1 znalazł się na orbicie w kwietniu 2022 r., drugi Omnispace Spark-2 dołączył do swojego poprzednika w maju. Tym samym rozpoczęło się wdrożenie globalnej sieci komórkowej Omnispace (NTN). Thales Alenia Space był głównym wykonawcą projektu, a satelity powstały we współpracy z partnerami przemysłowymi: NanoAvionics, ANYWAVES i Syrlinks. Na orbitę Omnispace Spark-2 został dostarczony przez Exolaunch na pokładzie misji SpaceX Transporter.







System satelitów generacji NGSO rozmieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) będzie działać w 3GPP w paśmie n256, które zostało wystandaryzowane do pracy w sieci NTN. Takie parametry umożliwią bezpośredni dostęp do globalnej łączności urządzeniom w korporacjach, instytucjach rządowych, przedsiębiorstwach oraz na rynku konsumenckim na całym świecie.



Przez ostatnią dekadę TAS wraz z partnerami wysłał na niską orbitę okołoziemską (LEO) 127 satelitów. Jest jedyną europejską firmą, która zdobyła doświadczenie w lotach w przestrzeni kosmicznej z instrumentami optycznymi o bardzo wysokiej rozdzielczości. W Polsce firma stawia przede wszystkim na transfer technologii i od 2015 roku rozwija współpracę z ważnymi krajowymi ośrodkami kosmicznymi.



Łączność mobilna 5G z jednej globalnej sieci tworzy nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną, która zadecyduje o dalszym rozwoju światowej gospodarki cyfrowej. Nowa i skuteczniejsza metoda łączności staje się platformą rozwoju dalszych innowacji dla operatorów sieci komórkowych, ich klientów i partnerów, łącząc różne gałęzie przemysłu z miliardami użytkowników na całym świecie.













Źródło: Info Prasowe / Thales