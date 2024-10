Infinix HOT 50 Pro+ - najcieńszy smartfon z zakrzywionym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Infinix zaprezentował serię HOT 50, obejmującą pięć nowych modeli smartfonów, w tym najwyższy HOT 50 Pro+. To najcieńszy na świecie smartfon o grubości zaledwie 6,8 mm, wyposażony w zakrzywiony ekran SlimEdge, zachowujący bardzo wysoką wytrzymałość. Smartfon HOT 50 Pro+ zawdzięcza swoją smukłość najcieńszemu na rynku ekranowi oraz zmniejszeniu powierzchni komponentów o 24%. Pozwoliło to zwiększyć przestrzeń dla innych krytycznych elementów, takich jak bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją ładowania 33 W, czy ultracienkie, wysokiej klasy głośniki z dźwiękiem od JBL.







Smartfon HOT 50 Pro+ jest zasilany przez procesor Helio G100. Otrzymał certyfikat 60-miesięcznej płynności TÜV SÜD. Jest wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i przekątnej 6,78 cala, chroniony szkłem Corning® Gorilla®. Do stworzenia obudowy tego smartfona wykorzystano połączenie polietylenoiminy (PEI) z technologią nanoszenia powłoki z fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), uzyskując eleganckie i trwałe wykończenie.



HOT 50 Pro+ jest również wyposażony w jedną z najnowszych technologii Inifnix 720° SphereTech NFC, umożliwiającą korzystanie z płatności NFC pod dowolnym kątem, z przodu, z tyłu i od góry urządzenia. Liczne funkcje Infinix AI∞ dostępne w tym modelu wspierają robienie zdjęć oraz ich zaawansowaną edycję, usprawniają sterowanie głosem oraz ułatwiają pisanie tekstów.



Oprócz HOT 50 Pro+ nowa seria Infinix obejmuje również smartfony HOT 50 Pro+, HOT 50, HOT 50 5G oraz HOT 50i. Wszystkie modele z tej serii wyróżniają się wysoką wydajnością i konsekwentnym, przyciągającym wzrok designem.



Więcej informacji na temat dostępności smartfonów z serii HOT 50 w Polsce przekażemy wkrótce.











źródło: Info Prasowe - Infinix