Infinix nawiązał strategiczną współpracę z Samsungiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Infinix nawiązał strategiczne partnerstwo z Samsung Electronics System LSI Business, w ramach którego rozwijany będzie pierwszy na świecie zaawansowany algorytm głębokiego uczenia wspierany przez sztuczną inteligencję (AIADLA – AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm), wykorzystujący algorytmy oprogramowania czujnika obrazu Samsung ISOCELL do fotografii mobilnej. Technologia ta pozwoli zwiększyć możliwości fotograficzne przyszłych smartfonów Infinix z aparatami 108 Mpx, zapewniając bardzo wysoką klarowność i widoczność szczegółów, również w słabym oświetleniu.







Technologia AIADLA będzie korzystać z zaawansowanego algorytmu głębokiego uczenia Samsung ISOCELL do optymalizacji redukcji szumów i odtwarzania szczegółów. Nawet w trudnych warunkach fotografowania z dużej odległości uzyskane obrazy będą się charakteryzować wysoką rozdzielczością i żywymi kolorami. Użytkownicy smartfonów Infinix będą mogli dowolnie kadrować swoje zdjęcia bez utraty jakości.



Technologia AIADLA wykorzysta bazę obrazów do kalibracji opartej na sztucznej inteligencji podczas programowego procesu zmiany układu mozaiki. To rozwiązanie, opierające się na wiodącej w branży technologii sprzętowej remozaikowania czujników obrazu ISOCELL firmy Samsung, umożliwi algorytmowi inteligentne dostosowywanie się do różnych warunków, zapewniając optymalną jakość obrazu. Technologia ISOCELL tworzy fizyczną barierę między sąsiednimi pikselami, izolując je indywidualnie. Pozwala to na prawidłowe pochłanianie większej ilości światła przez piksele, co skutkuje ostrzejszym i bogatszym obrazem.











źródło: Info Prasowe - Infinix