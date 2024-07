ASUS przedstawia ProArt P16

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS wprowadza do sprzedaży w Polsce model ProArt P16 - niezwykły 16-calowy laptop napędzany sztuczną inteligencją, który stanie się najlepszym narzędziem pracy dla każdego twórcy. ProArt P16, o grubości 14.9 mm i wadze 1.85 kg, to laptop, który uwolni Twoją kreatywność. Urządzenie przetestowane zgodnie ze standardami wojskowymi jest niezwykle wytrzymałe, co pozwala na jego użytkowanie w dowolnym miejscu – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nowy laptop z certyfikatem NVIDIA Studio jest wyposażony w układ graficzny GeForce RTX z serii 40, który zapewnia wydajną pracę i 321 jednostek TOPS dla zaawansowanych zadań AI. Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, osiągający do 50 TOPS, dostarcza wyjątkową moc obliczeniową. Laptop oferuje do 64 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 4 TB dysku SSD PCIe 4.0, co gwarantuje szybkie i efektywne działanie.







Dotykowy ekran 4K ASUS Lumina OLED wyróżnia się wysoką precyzją odwzorowania kolorów, co jest idealne dla twórców. Uniwersalne porty I/O umożliwiają łatwe podłączenie wszelkich urządzeń peryferyjnych, zapewniając maksymalną wygodę użytkowania. Dzięki funkcjom kreatywnym opartym na sztucznej inteligencji, takim jak unikalne aplikacje StoryCube i MuseTree, autorskiemu ASUS DialPad, dedykowanemu klawiszowi Copilot oraz pojemnej baterii 90 Wh, ProArt P16 przekształca każde otoczenie w pełnoprawne studio.



Twórz inteligentniej

ProArt P16 wyposażony jest w ekskluzywne aplikacje i funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić, usprawnić i rozszerzyć możliwości twórcze - od wstępnego szkicu aż po finalną wersję projektu. StoryCube to inteligentne i wygodne narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi, które wykorzystuje AI do sortowania, edytowania, zarządzania i eksportowania surowych plików. MuseTree umożliwia szybkie przekształcanie pomysłów w obrazy za pomocą prostego i innowacyjnego interfejsu, rozwijając szkice oraz pomysły na podstawie tekstów. Dzięki inteligentnemu przechowywaniu i zarządzaniu, wszystkie materiały są zawsze łatwo dostępne i dobrze zorganizowane.



ProArt Creator Hub to wszechstronne narzędzie do monitorowania stanu urządzenia, dostosowywania ustawień i optymalizacji przepływu pracy, które wspiera nieograniczoną kreatywność. Użytkownicy mogą konfigurować i dostosowywać profile pracy wentylatorów dla optymalnego chłodzenia, korzystać z funkcji Color Control do precyzyjnej kalibracji kolorów oraz zwiększać efektywność pracy dzięki funkcjom WorkSmart i Performance Optimization. ASUS DialPad to intuicyjny fizyczny kontroler, który zapewnia użytkownikom natychmiastową i precyzyjną kontrolę nad ustawieniami w aplikacjach kreatywnych. Pozwala na łatwe zmienianie rozmiaru pędzla czy szybkie cofanie działań, co znacząco usprawnia pracę. DialPad jest w pełni konfigurowalny i współpracuje z szeroką gamą aplikacji. Dodatkowo, klawiatura została wyposażona w dedykowany klawisz Copilot, umożliwiający natychmiastowy dostęp do potężnego asystenta Windows AI za jednym kliknięciem.



Twórz szybciej

ProArt P16, wyposażony w najnowszy 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, z łatwością radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi i zasobochłonnymi zadaniami. Procesor AMD Ryzen AI 9 z serii HX to przyszłość tworzenia treści. Zaawansowana konstrukcja termiczna gwarantuje stałą wydajność na najwyższym poziomie. Oferując 50 TOPS mocy obliczeniowej NPU, zapewnia wyjątkową wydajność i efektywność dla zadań związanych z AI. Dzięki niesamowicie szybkiemu taktowaniu, dużej liczbie rdzeni i wydajnej grafice, procesor umożliwia płynne modelowanie 3D, renderowanie i wizualizację w czasie rzeczywistym na potężnym, a jednocześnie smukłym i lekkim modelu P16. Wbudowane przetwarzanie AI wspiera nowe narzędzia kreatywne, umożliwiając twórcom skupienie się na opowiadaniu historii, a nie na technicznych detalach.



Błyskawiczna pamięć RAM LPDDR5X o pojemności do 64 GB oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 4 TB skracają czas oczekiwania, pozwalając szybko przekształcać projekty w prawdziwe arcydzieła, niezależnie od miejsca pracy. Technologia Ambient Cooling w ProArt P16 gwarantuje najwyższą wydajność przy minimalnym hałasie (<25 dB) w trybie manualnym. W sytuacjach wymagających maksymalnej wydajności, technologia Tri-Fan efektywnie rozprasza ciepło, a zastosowanie ciekłego metalu dodatkowo poprawia efektywność chłodzenia. Za żywe i wierne odwzorowanie kolorów na imponującym, dotykowym ekranie ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 4K odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, oferująca wydajność 321 TOPS oraz możliwości zaawansowanej sztucznej inteligencji.



Zoptymalizowany workflow: od subtelnych cieni po skomplikowane efekty świetlne i obrazy generowane przez AI, wzbogacą Wasze twórcze projekty o realistyczne szczegóły i wyrazistość. Przyspieszone enkodowanie wideo 4K i efekty akcelerowane przez GPU zapewniają płynne renderowanie, odtwarzanie i edycję w czasie rzeczywistym w zakresie edycji wideo i projektowania 3D. Dodatkowo, ekran dbający o oczy gwarantuje komfort nawet podczas najdłuższych sesji pracy.



Twórz gdziekolwiek chcesz

ProArt P16 umożliwia nieograniczoną kreatywność w dowolnym miejscu i czasie. Jego nowo zaprojektowana, kompaktowa obudowa ma jedynie 14.9 mm grubości i waży 1.85 kg. Parametry te sprawiają, że jest on lepszy od poprzedniej generacji i przewyższa konkurencję. Nowe logo ProArt nadaje urządzeniu czysty i nowoczesny wygląd, a wykończenie Nano Black z nanomikroporowatą strukturą minimalizuje odbicia, zapewniając stylowy, ultra-czarny efekt w każdym oświetleniu. Projekt inspirowany precyzją profesjonalnej fotografii i wideografii obejmuje pionowe paski na zawiasach, nawiązujące do designu wysokiej klasy aparatów. Czarna powłoka, wzbogacona o aktywną żywicę silanową i grupy zmodyfikowane fluorem, chroni przed smugami i odciskami palców, utrzymując laptop w czystości nawet w trakcie podróży.



ProArt P16 oferuje rozbudowany zestaw portów I/O, w tym USB4 40 Gbps do szybkiego ładowania i obsługi zewnętrznych wyświetlaczy, USB 3.2 Gen 2 Typ-A, USB 3.2 Gen 2 Typ-C, HDMI 2.1 FRL oraz czytnik kart SD Express 7.0. Ultraszybkie WiFi 7 zapewnia płynną łączność w dowolnym miejscu. ProArt P16 przekracza rygorystyczne normy wojskowe MIL-STD 810H, co potwierdza jego niezrównaną trwałość i niezawodność. Laptop został przetestowany pod kątem odporności na wilgotność względną do 95%, pracy na wysokości do 15 000 stóp i temperatury do -50°C. Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach, ProArt P16 gwarantuje długowieczność i trwałość, umożliwiając twórcom pracę, podróżowanie i relaks z pełnym poczuciem bezpieczeństwa.



Dostępność i cena

ProArt P16 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 14999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ASUS