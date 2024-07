Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiele współcześnie produkowanych urządzeń elektronicznych określa się mianem atrakcyjnych poprzez dobry stosunek ich ceny do oferowanej jakości. Te warunki spełnia właśnie wprowadzony do oferty nowy telewizor Samsung Neo QLED 65QNX1D – dzięki swoim znakomitym parametrom technicznym pokazuje pełnię swoich walorów niezależnie od rodzaju treści, jakie wyświetla. Na próżno szukać go jednak w stacjonarnych marketach ze sprzętem – ten niezwykle smukły model kupisz wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego producenta: samsung.pl lub aplikacji Samsung Shop. Wybierając ten telewizor z ekranami o przekątnej od 55 do 85 cali i jednocześnie oddając swój stary można zyskać do 350 zł zniżki i skorzystać z dodatkowych benefitów sklepu Samsung, w tym świetnej oferty ratalnej.







Telewizor to bez wątpienia centralny punkt domowego systemu rozrywki. Wieczory spędzamy, oglądając filmy i seriale z internetowych platform wideo, regularnie śledzimy przebieg wydarzeń sportowych. Telewizor służy też często do gier na konsoli gry czy w chmurze za pośrednictwem np. aplikacji XBOX. Ponadto, to od telewizora zaczynamy – a przynajmniej powinniśmy zaczynać – projektowanie rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia domowego kina.



Doskonała jakość obrazu

Niepowtarzalne wrażenia audiowizualne niezależnie od rodzaju wyświetlanej treści może zapewnić telewizor z rodziny Samsung Neo QLED taki jak QNX1D zamknięty w eleganckiej, smukłej obudowie. Prawie bezramkowa konstrukcja osadzona na stabilnej podstawce (tzw. stopce) pozwala skupić się wyłącznie na wyświetlanej treści, sprawiając wrażenie, jakby akcja filmu wypełniała całą oferowaną przez urządzenie przestrzeń.



Samsung Neo QLED QNX1D został wyposażony w procesor AI NQ4 Gen2 – zastosowane w nim algorytmy sztucznej inteligencji dbają o optymalizację obrazu. Technologia Skalowania AI 4K, zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję, może przekształcić treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii podświetlania ekranu Quantum Mini LED, dopasowującej temperaturę koloru podświetlenia do oglądanej treści, barwy nabierają niespotykanej głębi, a kontrast – wyrazistości. Precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu zapewnia dużą szczegółowość obrazu zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych scenach. System Neo Quantum HDR dba optymalną ekspozycję detali i wzmocnienie kontrastu, a dynamiczne mapowanie tonów w HDR10+ zapewnia prawdziwą głęboką czerń.



Do telewizora warto dobrać odpowiedni system głośników, który spotęguje wrażenia dźwiękowe towarzyszące każdemu seansowi. Szczególnie warte polecenia są soundbary – systemy zajmujące niewiele przestrzeni, a oferujące zaawansowane możliwości. Przykładowo, soundbar Samsung Q800D oferuje Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 5.1.2 oraz funkcję Aktywny Wzmacniacz Głosu. Ta druga jest odpowiedzialna za automatyczne zwiększanie głośności, jeżeli w pobliżu pojawi się źródło niepożądanego hałasu zakłócającego odbiór.



Gratka dla fanów gier

Amatorzy gier wideo z pewnością docenią obecne w telewizorze Samsung Neo QLED QNX1D udogodnienia zaprojektowane specjalnie z myślą o nich. Za pomocą intuicyjnego Panelu Gracza 3.0 można sterować funkcjami przydatnymi w trakcie rozgrywki, na przykład zmieniać ustawienia gry bez jej opuszczania. Inna ciekawa funkcja to Automatyczny Tryb Gry AI – algorytmy AI telewizora samodzielnie wykrywają typ gry i dostosowują do niej ustawienia ekranu. Co ważne, telewizor obsługuje technologię FreeSync Premium Pro, redukującą tzw. rozdarcia ekranu – błędy obrazu powstające w wyniku braku synchronizacji obrazu z częstotliwością odświeżania matrycy. A skoro mowa o matrycy – zapewnia ona ultraszerokie kąty widzenia, dzięki czemu wszyscy uczestnicy lokalnej zabawy wieloosobowej mogą liczyć na wrażenia najwyższej jakości. O optymalną wydajność wyświetlania dynamicznych scen dba też funkcja Upłynniacz Ruchu 144 Hz. Dzięki unikalnej technologii dynamicznego odświeżania system zapewnia zróżnicowany pod względem wydajności ruch i obsługę gier rzeczywistości wirtualnej do 4K 144 Hz.



Centrum cyfrowej aktywności

Z telewizorem Samsung Neo QLED QNX1D nigdy nie będziesz się nudzić. Działa on bowiem pod kontrolą systemu operacyjnego Samsung Smart TV Tizen, który zapewnia dostęp do różnych źródeł cyfrowych treści dzięki obecnym w nim licznym aplikacjom i usługom[4]. Obecna w systemie funkcja Daily+ umożliwi łatwe zarządzanie codziennymi aktywnościami (obejmuje aplikacje i usługi, takie jak SmartThings, Śledzenie Treningu, PC na ekranie TV i wiele innych). Nie musisz przy tym obawiać się o prywatność i bezpieczeństwo swoich danych – w systemie zastosowano rozwiązanie Samsung Knox Security, chroniące kody dostępowe i hasła oraz domowe urządzenia IoT podłączone do telewizora.



Telewizor Samsung Neo QLED QNX1D jest do nabycia tylko w sklepie na stronie internetowej samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop. Kupując ten telewizor i jednocześnie oddając stary wybranych firm można zyskać do 350 PLN zniżki – zależnie od calarza zwracanego starego telewizora (Szczegóły w regulaminiena: Odkup telewizora | Samsung Polska), a dodatkowo decydując się na zakup poprzez aplikację, możemy skorzystać ze zniżki 5% z kodem START (Program trwa do zakończenia przez Organizatora i obowiązuje na pierwsze zakupy wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Minimalna wartość zamówienia to 1500 PLN. Szczegóły w regulaminie na Aplikacja Samsung Shop | Samsung PL.





















