Infinix ogłasza limitowaną serię NOTE 30 VIP Racing Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NOTE 30 VIP Racing Edition to limitowana edycja modelu NOTE 30 VIP, stworzona we współpracy z centrum projektowym Designworks należącym do BMW. Smartfon łączy w sobie dużą wydajność z najnowocześniejszymi materiałami i unikalną estetyką, co przyniosło mu prestiżową nagrodę iF Design Award 2023. Model wkrótce będzie dostępny również w Polsce. Dzięki zastosowaniu przełomowej technologii 3D Lighting Leather udało się połączyć klasyczną skórzaną obudowę z nowoczesnymi efektami świetlnymi, osiągając wyjątkowy efekt wizualny. Charakterystyczny trójkolorowy pasek z diod LED przeświecający przez skórę nie tylko symbolizuje prędkość, wydajność i siłę, ale też, dzięki synchronizacji z powiadomieniami telefonu, ma zastosowanie praktyczne.







Design NOTE 30 VIP Racing Edition każdym elementem nawiązuje do estetyki wyścigów samochodowych. Tylna obudowa odzwierciedla charakterystyczną flagę w szachownicę i jest ozdobiona małymi, tłoczonymi trójkątami, przypominającymi kierownice samochodów wyścigowych, które zwiększają przyczepność i zapewniają lepszy, stabilny chwyt telefonu.



Dedykowany interfejs użytkownika i technologia Magic Ring

NOTE 30 VIP Racing Edition wyróżnia się nie tylko oryginalnym designem, ale również specjalną nakładką na system operacyjny. Unikalny motyw interfejsu użytkownika nawiązuje, tak jak obudowa, do elementów wyścigowych i jest w pełni zharmonizowany z kolorem podświetlenia tylnej obudowy. W smartfonie zastosowano również funkcję Magic Ring, integrującą wskaźniki interfejsu i animacje z podświetleniem głównego obiektywu i pozwalającą szybko sprawdzić czas trwania połączenia, status naładowania baterii czy status odblokowania urządzenia za pomocą Face ID.



Dobra specyfikacja z szybkim ładowaniem

NOTE 30 VIP Racing Edition, tak samo jak podstawowa wersja, jest wyposażony w technologię All-Round FastCharge z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W i bezprzewodowym nawet do 50 W. Zapewnia również możliwość ładowania zwrotnego (zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo), obejściowego, bezpiecznego nocą oraz uniwersalnego. Smartfon wyróżnia się dużym ekranem AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, aparatem głównym 108 Mpx oraz aparatem do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową. Za jego działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 8050 z obsługą sieci 5G.



Więcej informacji na temat dostępności NOTE 30 VIP Racing Edition w Polsce przekażemy wkrótce.





















Źródło: Info Prasowe - Infinix