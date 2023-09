Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer z dumą przedstawia Razer Viper V3 HyperSpeed. Ta bezprzewodowa mysz do gier, reprezentująca bezkonkurencyjność Razera w dziedzinie e-sportu i urządzeń peryferyjnych, jest przeznaczona dla współczesnych profesjonalistów, jak i następnej generacji mistrzów gier. W ramach rozszerzenia wielokrotnie nagradzanej linii Viper, Viper V3 HyperSpeed jest ucieleśnieniem wieloletniego motto Razera: Od graczy, dla graczy. Przywołując zobowiązanie Razera o wyposażeniu wszystkich graczy w doskonałe narzędzia gamingowe, oznacza to wejście do świata profesjonalnych gier w iście bezkonkurencyjnym stylu.







Kształt, któremu ufają profesjonaliści

Lata współpracy z profesjonalistami z branży e-sportu zaowocowały doprecyzowaniem i udoskonaleniem kształtu Viper V3 HyperSpeed, która zapewnia optymalne wsparcie, przyczepność i komfort. Rezultatem jest mysz do gier stworzona z myślą o wygodnym uchwycie, minimalizacji zmęczenia palców oraz zwiększonej dostępności najważniejszych poleceń.



Wydajność, której ufają profesjonaliści

Wyposażona w czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, mysz Viper V3 HyperSpeed gwarantuje najwyższą dokładność. Nadzwyczajny czas pracy baterii zasilanej tylko jedną baterią alkaliczną AA wynosi 280 godzin w trybie bezprzewodowym HyperSpeed i zapewnia nieprzerwaną rozgrywkę. A dzięki opcji uaktualnienia częstotliwości wysyłanego sygnału do 4000 Hz za pomocą klucza sprzętowego USB (sprzedawanego oddzielnie), gracze zyskują tę, często krytyczną, mikrosekundową przewagę nad konkurencją.



Viper V3 HyperSpeed to wyraz zaangażowania firmy Razer, która stale przesuwa gamingowe granice, dzięki czemu zarówno weterani, jak i wschodzące gwiazdy pozostają na czele konkurencji. Dzięki sprawdzonej przez profesjonalistów ergonomii i najlepszym w swojej klasie technologiom, mysz Viper V3 HyperSpeed daje możliwość każdemu graczowi doświadczenia najwyższej wydajności, jaką oferuje Razer.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

- Razer Viper V3 HyperSpeed - 69.99 USD / 79.99 EURO

- Bezprzewodowy klucz sprzętowy Razer Viper V3 HyperSpeed i HyperPolling - 84.99 USD / 96.99 EURO

































Źródło: Info Prasowe - Razer