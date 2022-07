Infinix prezentuje serię smartfonów HOT w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Infinix Mobile zadebiutuje na rynkach polskim oraz czeskim ze smartfonami z linii HOT. Jest to seria niedrogich, stylowych smartfonów przeznaczonych dla osób młodych - tzw. pokolenia Z. Premierowe modele - HOT 11S i HOT 11, wejdą do oferty największych sieci sprzedaży w Polsce i Czechach już w wakacje br. Smartfony z linii HOT zostały wyposażone w wydajne podzespoły pozwalające na skorzystanie ze wszystkich możliwości cyfrowej rozrywki - od gier przez fotografię po oglądanie filmów. HOT 11S został wyposażony w procesor gamingowy Helio G88 oraz wyjątkowo duży w swojej kategorii, 6,78-calowy wyświetlacz FHD+, który jest wykonany w technologii IPS z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Gwarancję doskonałej jakości odbioru multimediów dopełniają podwójne głośniki stereo z systemem DTS.







Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia 36 godzin rozmów lub 13 godzin grania, a funkcja szybkiego ładowania 18W pozwala zwiększyć poziom baterii o 50% w 50 minut. Smartfon działa w oparciu o stworzony na bazie Android 11 przez Infinix system operacyjny XOS 10. Funkcję płatności zbliżeniowych zapewnia moduł NFC. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB.



Z kolei drugi model z serii - HOT 11 został wyposażony w gamingowy procesor Helio G37 i jeszcze bardziej pojemną baterię 6000 mAh (50,5 godzin rozmów i prawie 14 godzin grania). Smartfon posiada też jeszcze większy - 6,82-calowy wyświetlacz HD+. Urządzenie działa w oparciu o stworzony również na bazie Androida 11 system operacyjny XOS 7.6 od Infinix. Do wyboru będą dwa warianty pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB.



Potrójny obiektyw 50MP

Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 posiadają potrójny obiektyw 50MP z szeroką przysłoną F1.6. Oba modele stworzone zostały z naciskiem na to, aby zapewnić doskonałe zdjęcia w szerokim zakresie warunków oświetleniowych. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono szerokokątny aparat 8MP do zdjęć typu selfie, który współpracuje z podwójną diodą oświetleniową do zdjęć wieczorem i w nocy.



WeZone i Power Marathon

Smartfony z serii HOT są w stanie sprostać wymaganiom współczesnej młodzieży, łącząc ze sobą wydajność i nowoczesne technologie. W obu modelach dostępna jest aplikacja WeZone, która pozwala posiadaczom smartfonów Infinix grać w wieloosobowe gry bez dostępu do sieci. Natomiast technologia Power Marathon pozwala na 25% dłuższą pracę w trybie awaryjnym, czyli dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5% zużyciu mocy baterii, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo użytkownika smartfonu.



Dbałość o design

W procesie tworzenia obydwu smartfonów duży nacisk położony został na atrakcyjny design. Widać to wyraźnie na przykładzie palety kolorów i wzoru fal na obudowie, które dodają całości stylu - idealnie dopasowanego do potrzeb młodego pokolenia. Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Polar Black oraz 7°Purple. Ponadto HOT 11S dostępny jest również w odcieniu Green Wave, a HOT 11 w kolorze Turquosie Cyan.



W kolejnych tygodniach podane zostaną ceny smartfonów. Modele z tej serii będą dostępne w największych sieciach sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.





Specyfikacja HOT 11S:

• Procesor MediaTek Helio G88

• Wyświetlacz 6,78 cala, FHD, 90Hz (typu punch-hole)

• USB-C ze wsparciem dla Super Charge 18W

• Potrójny aparat 50 MP F 1.6

• Podwójne głośniki DTS (podwójne głośniki stereo)

• Bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją Power Marathon

• XOS 10

• NFC

• LTE Cat. 4

• gniazdo słuchawkowe



Specyfikacja HOT11 (G37)

• Procesor MediaTek Helio G37

• Wyświetlacz 6,82 cala, HD+,IPS, 90Hz

• USB-C ze wsparciem dla Super Charge 18W

• Potrójny aparat 50 MP F 1.6 z efektem bokeh

• Bateria o pojemności 6000 mAh z funkcją Power Marathon

• XOS 7.6

• LTE Cat. 4





























Źródło: Info Prasowe / Infinix