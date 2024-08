Infinix zapowiada technologię sferycznego NFC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze rozwiązanie Infinix 720° SphereTech NFC zapewnia płynne i bezproblemowe działanie technologii NFC z trzech stron urządzenia, znacząco zwiększając jej niezawodność i eliminując konieczność precyzyjnego przykładania smartfona do terminala. Autorska technologia Infinix 720° SphereTech wprowadza zmiany w układzie przestrzennym, kompatybilności sygnału i konfiguracji typu materiału podzespołów współpracujących z modułem NFC, które umożliwiają zwiększenie jego obszaru odczytu o 200% oraz podwojenie siły zasięgu. Smartfon wyposażony w tę technologię pozwoli na korzystanie z modułu NFC z trzech stron - tradycyjnie z tyłu, ale też od góry i z przodu.







Zapewnia to znacznie większą wygodę w porównaniu z dotychczasową technologią NFC, umożliwiającą odczyt tylko z tyłu urządzenia. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dają możliwość zdalnego wyłączenia funkcji NFC w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia.



Nasze zaangażowanie w innowacje i zrozumienie potrzeb użytkowników skłoniło nas do stworzenia rozwiązania, które nie tylko zwiększa funkcjonalność urządzeń, ale także zapewnia bezpieczeństwo i wygodę naszych odbiorców. 720° SphereTech NFC znacząco poprawia korzystanie z NFC, oferując płynne, niezawodne i bezpieczne działanie pod wieloma kątami - mówi Li Cao, Senior Manager, NFC Department of Infinix.



Nowa technologia w przyszłości będzie dostępna w wybranych smartfonach Infinix.



















źródło: Info Prasowe - Infinix