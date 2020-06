Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karta graficzna Inno3D GeForce GTX 1650 Single Slot jest skierowana do osób, które potrzebują prostoty i funkcjonalności, a niekoniecznie wyśrubowanych osiągów. Układ ten może stanowić dobrą propozycję dla osób kreatywnych, na przykład fotografów lub projektantów, które postawiły na mocny procesor bez wbudowanego GPU. Jest to także opcja dla tych, których nie zadowala wydajność lub funkcjonalność rozwiązań zintegrowanych lub nie dysponują dużą przestrzenią w obudowie. Produkt zajmuje tylko jeden slot, dzięki czemu nie blokuje sąsiedniego gniazda PCI-E na płycie głównej, dając większe możliwości na przykład posiadaczom kompaktowych obudów SFF lub mini-ITX.







Dodatkowym ułatwieniem jest brak konieczności doprowadzenia dodatkowego zasilania. Omawiana karta w pełni zadowala się prądem dostarczanym poprzez złącze PCI-E, w którym jest montowana.



Jednocześnie Inno3D GeForce GTX 1650 Single Slot to konstrukcja oparta na architekturze Nvidia Turing i wyposażona w 4 GB pamięci VRAM. Może ona znacząco przyspieszyć pracę oprogramowania, które potrafi wykorzystać potencjał oddzielnej karty graficznej, czy posłużyć do okazjonalnego grania również w nowsze tytuły. Oferuje ona bowiem wsparcie dla DirectX 12 i technologii wykorzystywanych przez profesjonalne oprogramowanie (np. firmy Adobe), jak CUDA, OpenCL czy Vulkan.



Karta graficzna Inno3D GeForce GTX 1650 Single Slot jest już dostępna w sprzedaży. Zainteresowani znajdą ją w sklepach w cenie około 700 PLN.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: TU117 (896 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1485 MHz

- tryb boost: 1665 MHz

• pamięć graficzna: 4 GB GDDR5

• przepustowość pamięci graficznej: 128 GB/s

• magistrala: 128-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.0b

- 2 x DisplayPort 1.4

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 3.0 x16

• zasilanie: zasilacz min. 300 W

• wymiary: 211 x 99.8 mm, 1 slot



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia