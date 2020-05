Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 2070 Super iChill Black to karta graficzna, która oprócz znakomitych osiągów ma zaoferować jeszcze jedno - ciszę. Producent obiecuje niemal bezgłośną pracę i temperatury robocze znacząco niższe od modeli z chłodzeniem powietrznym. Kluczem do sukcesu ma być układ wodny, który składa się z bloku pokrywającego kluczowe elementy karty i chłodnicy o długości 28 cm i grubości 6 cm. Ta ostatnia jest uzbrojona w dwa wentylatory o średnicy 120 mm każdy, które mają wspomagać radiator w rozpraszaniu ciepła. System domyślnie pracuje jednak w trybie półpasywnym.







Oznacza to, że podczas typowego użytkowania pozostaje on praktycznie bezgłośny. Wentylatory powoli zaczynają się obracać dopiero wówczas, gdy temperatury wzrastają do poziomu około pięćdziesięciu stopni Celsjusza.



Bieżące parametry pracy karty Inno3D GeForce RTX 2070 Super iChill Black, w tym wspomniane powyżej temperatury, można z kolei śledzić na zintegrowanym wyświetlaczu LCD. Użytkownik ma do dyspozycji także szereg efektów podświetlenia RGB, które pozwalają na personalizację urządzenia. System iluminacji współpracuje z technologiami tego typu montowanymi przez producentów popularnych płyt głównych.



Karta Inno3D GeForce RTX 2070 Super iChill Black została fabrycznie podkręcona przez producenta do 1815 MHz dla rdzenia w trybie Boost. Całość, nie licząc zewnętrznej chłodnicy, zajmuje dwa sloty PCI-E i mierzy 272 mm długości. Zainteresowani zakupem znajdą prezentowaną kartę w sklepach, gdzie kosztuje około 3500 PLN.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: TU104 (2560 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1605 MHz

- tryb boost: 1815 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 14 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.0b

- 3 x DisplayPort 1.4

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 3.0 x16

• wymiary:

- długość: 272 mm

- szerokość: 112 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: wtyczki 6+8-pin, zasilacz min. 650 W

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia