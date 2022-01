Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC to niewielka konstrukcja o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię (450 W). Całość ma 240 mm długości, zajmuje dwa sloty i oferuje 2560 rdzeni CUDA. Taktowanie w trybie boost ma osiągać minimum 1792 MHz. Dzięki dwóm dużym 9-centymetrowym łopatkom wentylatora i powierzchni radiatora 360477 mm kw. urządzenie ma zapewniać optymalną temperaturę podczas pracy. Na OC bez negatywnych konsekwencji dla kultury pracy i temperatur ma pozwalać chłodzenie Twin X2. Radiator wyposażony w ciepłowody zbiera ciepło ze wszystkich nagrzewających się elementów. Chłodne powietrze pompują przez żeberka dwa wydajne wentylatory. Po drugiej stronie płytki znajduje się usztywniający całość backplate. Posiada on otwory, które ułatwiają odprowadzanie ciepłego powietrza poza konstrukcję karty.







Model Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC uzbrojono w 8 GB pamięci VRAM. Są to kości typu GDDR6, taktowane zegarem 14 Gbps. Z GPU łączy je szyna o szerokości 128-bitów, co daje przepustowość na poziomie 224 GB/s. Ponadto nowe GPU ma cechować się wysokimi osiągami i obsługą najnowszych technologii, w tym Ray Tracingu, DLSS 2.0 i AI.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC powinna pojawiać się w ofertach sklepów już wkrótce. Producent nie podaje sugerowanej ceny detalicznej, jednocześnie skupiając się na zapewnieniu jak najlepszej dostępności.





Dane techniczne:

• liczba rdzeni CUDA 2560

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1792 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 14 Gbps

• magistrala: 128-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 240 mm

- szerokość: 120 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 1 x 8-pin, zasilacz min. 450 W



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia