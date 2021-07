Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC to minimalistyczna konstrukcja z układem Nvidia Ampere. Całość ma 240 mm długości i zajmuje dwa sloty. Dzięki temu montaż nawet w ciasnych obudowach nie powinien być wyzwaniem. Przez radiator, którym przykryto całą płytkę drukowaną, powietrze pompują dwa wentylatory o średnicy dziewięciu centymetrów. O sprawny transfer ciepła dbają z kolei cztery ciepłowody. Ich łączna długość przekracza jeden metr, a całkowita powierzchnia wymiany cieplnej to blisko 0.4 m kw. Wyposażona w procesor GA104 karta Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC oferuje 4864 rdzenie CUDA. GPU sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (256-bit) ma osiągać w trybie Boost co najmniej 1680 MHz, a więc nieco więcej niż modele referencyjne.







W dalszym ciągu konstrukcja zadowala się zasilaniem za pomocą pojedynczej wtyczki PCIe. Producent uprzedza jednak, że aby system działał stabilnie, wybrany zasilacz powinien dysponować mocą nie mniejszą niż 650 W. W zamian karta ma zrewanżować się wysokimi osiągami i obsługą najnowszych technologii, w tym Ray Tracingu, DLSS 2.0 i Resizeable BAR. Ta ostatnia pozwala na lepsze wykorzystanie interfejsu PCI-Express, poprzez optymalizację przesyłu danych między kartą i kompatybilnym procesorem. W wybranych grach przekłada się to na dodatkowe klatki na sekundę, więc warto przeczytać na stronie producenta, jak skorzystać z tej funkcji.



Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC jest już dostępna w sprzedaży, a jej dostępność powinna się sukcesywnie poprawiać.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA104 (4864 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1410 MHz

- tryb boost: 1680 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 14 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 240 mm

- szerokość: 120 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 1 wtyczka 8-pin, zasilacz min. 650 W

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia