Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED to karta graficzna oparta na GPU Nvidia Ampere GA104 z 4864 rdzeniami CUDA. Jest ona fabrycznie podkręcona - producent obiecuje, że taktowanie w trybie Boost ma wynosić co najmniej 1725 MHz, a więc więcej niż zakłada specyfikacja referencyjna. Stabilność i niskie temperatury przy pełnym obciążeniu ma zapewnić chłodzenie iChill X3, które pokrywa całą kartę. Pod względem wymiarów, karta nie odbiega od wyżej pozycjonowanych modeli np. z serii RTX 3080 iChill X3. Całość ma 300 mm długości, 135 szerokości i z opcjonalną, podświetlaną płetwą zajmuje w obudowie trzy sloty.







Ciepło odebrane z komponentów rozprowadza w obrębie radiatora sześć ciepłowodów, a stały dopływ chłodnego powietrza to domena trzech wentylatorów z łopatkami Scythe, o średnicy 92 milimetrów każdy. Można więc przypuszczać, że fabrycznie podkręcona karta Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED pozwoli na dalsze eksperymenty z zegarami. Do stabilnej pracy niezbędny będzie mocny zasilacz. Dodatkowa wtyczka PCIe 8-pin i PSU o mocy minimum 650 W to podstawa. Wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 (256-bit) karta ma czerwone podświetlenie LED, a całość usztywnia backplate z otworami ułatwiającymi obieg powietrza.



Karta Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED oferuje wsparcie technologii takich jak Ray Tracing, DLSS 2.0 czy, od niedawna, Resizeable BAR. Pozwala ona na lepsze wykorzystanie interfejsu PCI-Express, optymalizując transfer danych (np. tekstur) pomiędzy procesorem i kartą graficzną, co w wybranych tytułach przekłada się na dodatkowe klatki na sekundę. Na stronie Inno3D można przeczytać, kto i jak może wykorzystać tę funkcję.



Osoby, które chciałyby nabyć kartę graficzną Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED już mogą szukać jej w sklepach. Jednocześnie producent stale pracuje nad poprawieniem jej dostępności.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia