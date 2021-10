Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X3 to propozycja dla osób, które posiadają w obudowie trzy wolne sloty PCIe i miejsce na 300-milimetrową płytkę. Rozbudowane chłodzenie iChill X3 składa się z trzech wentylatorów z łopatkami Scythe, które mają maksymalizować przepływ powietrza i być zoptymalizowane do pracy z niskimi prędkościami obrotowymi. Tłoczą one powietrze przez radiator z sześcioma ciepłowodami. W rezultacie podkręcone GPU ma osiągać w trybie Boost co najmniej 1830 MHz, czyli więcej niż referencyjne konstrukcje z układem GA104. Chip wyposażony w 6144 rdzenie CUDA współpracuje z 8 GB pamięci GDDR6X. Jej taktowanie wynosi 19 Gbps, co za sprawą

256-bitowej szyny przekłada się na przepustowość do 608 GB/s. Kości VRAM, podobnie jak GPU i sekcja zasilania, są przykryte radiatorem z miedzianą podstawą.







Spodnia strona karty Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X3 jest zabezpieczona backplate’em, który usztywnia całość. Posiada on otwory wentylacyjne, która mają ułatwiać odprowadzanie ciepła. Pokaźną konstrukcję rozświetla iluminacja RGB, którą można dostosować do własnych preferencji za pomocą aplikacji TuneIT. Producent nie zapomniał o kompatybilności z takimi systemami jak Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion.



Oprogramowanie TuneIT pozwala także na monitoring podstawowych parametrów oraz na eksperymenty z taktowaniami. Wcześniej należy jednak zadbać o odpowiednie zasilanie. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X3 do stabilnego działania potrzebuje dwóch 8-pinowych wtyczek PCI-Express oraz PSU o mocy nie mniejszej niż 750 W. Zainteresowani, którzy posiadają dość miejsca i mocy dla tego GPU, mogą je już kupić w polskich sklepach.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA104 (6144 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1830 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia