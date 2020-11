Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bycie entuzjastą komputerowym nie oznacza z automatu zamiłowania do overclockingu i podświetlenia LED. Firma z Hong Kongu proponuje graczom, którzy preferują bardziej ascetyczną formę, kartę graficzną Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2. Napędza ją układ Nvidia Ampere wyposażony w 5888 rdzeni CUDA. Ma on osiągać 1725 MHz w trybie Boost. W komplecie znajduje się 8 GB pamięci GDDR6 o identycznej jak w modelu iChill X4 przepustowości 448 GB/s. Model ten posiada chłodzenie składające się z dwóch wentylatorów o średnicy dziewięciu centymetrów. Osadzono je na wyposażonym w cztery ciepłowody radiatorze.







Łączna długość rurek to niemal jeden metr, a aluminiowy blok oferuje powierzchnię wymiany cieplnej mającą blisko 310 centymetrów kwadratowych. Całości dopełnia backplate, który ma skutecznie zapobiegać odkształceniom układu.



W przypadku karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 apetyt na energię jest zbliżony do tego, jaki mają modele iChill X3 i X4. Ponownie producent zaleca uzbrojenie się w 650-watowy zasilacz. Tym razem do zasilania niezbędna jest jednak tylko jedna wtyczka 8-pin. Sama konstrukcja jest też bardziej kompaktowa. Całkowita długość karty wynosi 240 mm, a na wysokość zajmuje ona dwa sloty. Jest to zatem wariant bardziej przyjazny małym obudowom.



Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii RTX 30, producent dokłada wszelkich starań, aby karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 była jak najszybciej dostępna w sklepach. Jej cena powinna oscylować w okolicach 2550 PLN.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia