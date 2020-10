Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4 to najlepsze dotychczas wydanie “siedemdziesiątki” w portfolio firmy. Chip Ampere oferuje tutaj 5888 rdzeni CUDA w komplecie z 8 GB pamięci typu GDDR6 (magistrala 256-bit). Układ jest tu fabrycznie podkręcony, dzięki czemu ma utrzymywać taktowanie 1785 MHz w trybie Boost. Wyciśnięcie z GPU dodatkowych megahertzów ma być możliwe dzięki zastosowaniu autorskiego systemu chłodzenia iChill X4. Podobnie jak w innych modelach z serii RTX 30 z logo Inno3D, tutaj też ma on zestaw ośmiu ciepłowodów i czterech wentylatorów. Jeden z nich jest przeznaczony do chłodzenia wyłącznie sekcji zasilania.







Bez zmian pozostały gabaryty chłodzenia, które w przypadku RTX-a 3070 ma do rozproszenia mniejszą ilość energii cieplnej niż w czołowych modelach. Można zatem przypuszczać, że fabryczne taktowania poszczególnych elementów karty to dopiero punkt wyjściowy do dalszych eksperymentów.



Gracze, którzy chcą by ich pecety były nie tylko wydajne, ale i efektowne, mogą skorzystać z podświetlenia RGB LED. Dzięki współpracy z systemami popularnych marek, jak np. Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion, efekty świetlne można zsynchronizować z pozostałymi elementami zestawu. Ustawienia iluminacji da się wówczas kontrolować z poziomu oprogramowania producenta płyty głównej. Jako alternatywę producent proponuje aplikację TuneIT własnego autorstwa.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4 wymaga do działania dodatkowego zasilania. Producent zaopatrzył ją w dwie 8-pinowe wtyczki PCIe i rekomenduje posiadanie zasilacza o mocy co najmniej 650 W. Przyda się też nieco przestrzeni w obudowie. Mimo, że konstrukcja potrzebuje mniej energii niż topowe modele, zajmuje tyle samo miejsca. Potrzebne są trzy sloty i 300 mm miejsca wzdłuż płyty głównej.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4 ma trafić do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni, licząc od oficjalnej premiery chipu zaplanowanej na końcówkę października. Jej cena będzie zapewne nieco wyższa od sugerowanej dla modelu referencyjnego.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA104-300 (5888 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1500 MHz

- tryb boost: 1785 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 14 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 650 W

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia