Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black to trójslotowa konstrukcja, której długość wynosi 226 mm. Na dość krótkim laminacie znalazło się miejsce na chip GA102 z 10240 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X. Całość przykryto radiatorem z pojedynczym wentylatorem o średnicy 90 mm. Wspomaga on chłodzenie kości VRAM, z których ciepło odprowadzają dwa ciepłowody, oraz sekcji zasilania. Całości dopełnia chłodnica cieczy o długości 120 mm z kolejnym wentylatorem. Producent deklaruje, że hybrydowe chłodzenie cicho i skutecznie rozprasza ciepło. Układ ma generować nie więcej niż 28 dB hałasu, a jednocześnie temperatura podkręconego fabrycznie GPU ma nie przekraczać 68 stopni Celsjusza.







W przypadku kości pamięci ciepłota nie powinna przekroczyć 77 stopni, a dla sekcji zasilania granicą mają być 82 stopnie. Bieżące parametry pracy użytkownik może śledzić w przygotowanej przez firmę Inno3D aplikacji TuneIT. Pozwala ona też na zmianę taktowań. Od razu po wyjęciu z pudełka karta Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black pracuje z podniesionymi zegarami. GPU ma osiągać w trybie Boost nie mniej niż 1710 MHz, a więc więcej niż modele referencyjne. Do stabilnego działania niezbędne jest dodatkowe zasilanie. Projektanci zalecają zakup zasilacza o mocy co najmniej 750 W i podpięcie dwóch 8-pinowych wtyczek PCI Express.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black powinna sukcesywnie pojawiać się w ofertach sprzedawców. Na razie nie ujawniono, ile wyjściowo powinna kosztować.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10240 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1710 MHz

• pamięć graficzna: 12 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 226 mm

- szerokość: 119 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 x 8-pin, zasilacz min. 750 W





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia