Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC LHR to karta graficzna oferująca duże możliwości w najnowszych, wymagających graficznie tytułach. Układ posiada aż cztery złącza wideo pozwalające na obsługę rozdzielczości 8K. Konstrukcja oparta jest na najnowszej architekturze Nvidia Ampere, który został przez producenta fabrycznie podkręcony. Gracze powinni docenić niewielkie rozmiary karty. Całość ma bowiem 274 mm długości i zajmuje trzy sloty rozszerzeń. Uwagę zwraca efektownie wyglądający backplate z logo producenta, który został umieszczony na spodzie układu.







Za sprawne odprowadzanie ciepła z wnętrza karty odpowiada autorski zestaw chłodzenia Twin X2. Jego bazą są dwa wentylatory o średnicy dziewięciu centymetrów, wspomagane przez sporych rozmiarów radiator wyposażony w siedem ciepłowodów o łącznej długości ponad półtora metra. Za obsługę obrazu odpowiadają z kolei cztery wyjścia wideo (3x DisplayPort 1.4a i HDMI 2.1), pozwalające na wyświetlanie rozdzielczości do 8K. Ponadto możemy liczyć na wsparcie dla technologii ray tracing (zaawansowana analiza promieni świetlnych) oraz DLSS 2.0.



Karta Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC LHR posiada 8704 rdzenie CUDA oraz 10 GB pamięci graficznej typu GDDR6X o przepustowości 19 Gb/s, opartej na szynie 320-bit. Maksymalne taktowanie rdzenia graficznego w trybie Boost to 1725 MHz. Układ wyposażono także w zabezpieczenie LHR (Lite Hash Rate), dzięki czemu sprawność karty w procesie wydobywania kryptowalut została ograniczona do 43 MH/s (w przypadku Ethereum).



Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC LHR wymaga dodatkowego zasilania za pomocą dwóch wtyczek PCIe 8-pin. Do jej sprawnej obsługi zaleca się zasilacz o mocy minimum 750 W. Producent nieustannie pracuje nad poprawieniem dostępności tego układu w sklepach.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (8704 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1440 MHz

- tryb boost: 1725 MHz

• pamięć graficzna: 10 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 320-bit

• wyjścia wideo:

◦ HDMI 2.1

◦ 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 274 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia