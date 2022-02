Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 to jedna z najbardziej wydajnych kart graficznych tego producenta, bazująca na najmocniejszym GPU dostępnym na rynku, korzystającym z architektury Ampere. Sercem układu jest chip GA102, który oferuje 10496 rdzeni CUDA, a taktowanie GPU wynosi 1400 MHz (1695 MHz w trybie Boost). Wsparcie dla rdzenia stanowi 24 GB pamięci GDDR6X bazującej na szynie 384-bit. Odpowiednią kulturę pracy oraz utrzymanie właściwej temperatury układu ma zapewnić rozbudowany system chłodzenia, oparty na trzech wentylatorach o średnicy dziewięciu centymetrów. W odpowiednim odprowadzaniu ciepła z GPU pomaga także siedem rurek miedzianych o łącznej długości blisko 1,7 metra. Producent zastosował również specjalny backplate z otworami wentylacyjnymi, umożliwiającymi sprawne odprowadzanie ciepła z żeberek radiatora.







Ta wydajna karta graficzna wymaga sporej ilości miejsca wewnątrz obudowy - mamy bowiem do czynienia z konstrukcją zajmującą trzy sloty rozszerzeń. Zasilanie GPU odbywa się z wykorzystaniem dwóch 8-pinowych wtyczek PCI-Express, a minimalna moc zasilacza wynosi 750W.



Producent dokłada wszelkich starań, by dostępność układu Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 w sklepach była możliwie jak największa.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10496 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1695 MHz

• pamięć graficzna: 24 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19.5 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: dwie wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia