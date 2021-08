Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3090 X3 to utajony flagowiec. Karta zajmuje dwa sloty i wyróżnia się minimalistyczną, pozbawioną zbędnych ozdobników obudową. W dalszym ciągu użytkownik dostaje do dyspozycji 10496 rdzeni CUDA wspieranych przez 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6X. Co więcej, w trybie Boost chip ma pracować z częstotliwością co najmniej 1695 MHz, a więc wyższą niż widnieje w specyfikacji referencyjnej. Na podniesienie taktowania ma pozwalać zastosowany system chłodzenia. Radiator obejmuje wszystkie sekcje karty i ma efektywną powierzchnię wymiany ciepła przekraczającą pół metra kwadratowego. W jego wnętrzu zatopiono siedem ciepłowodów o łącznej długości blisko 1.7 metra.







Dwa z nich odbierają ciepło z kości VRAM. Producent chwali się, że przekłada się to na obniżenie temperatur modułów nawet o 10 stopni. Stały dopływ chłodnego powietrza wymuszają trzy wentylatory Scythe o średnicy 90 mm. Od spodu kartę Inno3D GeForce RTX 3090 X3 usztywnia metalowy backplate. Posiada on otwory, które mają umożliwić łatwiejsze odprowadzanie ciepła. Całość ma 300 mm długości, a więc tyle samo, co bardziej rozbudowane warianty zajmujące o jeden slot więcej. Podobnie jak one konstrukcja wymaga dodatkowego zasilania.



Do stabilnego działania karty Inno3D GeForce RTX 3090 X3 niezbędne są dwie wtyczki PCI-Express 8-pin. Zasilacz z kolei nie powinien mieć mniej niż 750 W. Osoby, które chciałyby kupić prezentowany model, już mogą szukać go w sklepach. Producent jednocześnie deklaruje, że nie ustaje w wysiłkach, które zmierzają do poprawienia jego dostępności.



Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10476 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1695 MHz

• pamięć graficzna: 24 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19.5 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 112 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia