Inno3D GeForce RTX 3090 iChill Frostbite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fani najwyższych osiągów i chłodzenia cieczą zyskują kolejny oręż. Karta graficzna Inno3D GeForce 3090 iChill Frostbite to konstrukcja oparta na najwydajniejszym GPU z serii Ampere, które otrzymało tu chłodzenie wodne. Ma ono być nie tylko efektowne, dzięki programowalnemu podświetleniu RGB, lecz przede wszystkim ciche i wydajne. Producent chwali się, że najnowsze chłodzenie iChill Frostbite otrzymało sporo udoskonaleń względem poprzednich iteracji. Projektanci usprawnili m.in. przepływ wody, komponenty znalazły się bliżej siebie, a grubość termopadów zredukowano do jednego milimetra. Blok zbudowany z czystej, niklowanej miedzi ma teraz 5,5 mm.







Standardowo, całość została usztywniona backplate’em z logo iChill. Efekt? Według pomiarów producenta karta Inno3D GeForce 3090 iChill Frostbite jest o 13 stopni chłodniejsza od modelu Founders samej Nvidii. Pod względem wymagań systemowych prezentowany model nie odbiega od tradycyjnych wersji. Podstawa to zasilacz o mocy minimum 750 W oraz dwie wolne wtyczki PCIe 8-pin. Sama karta zajmuje dwa sloty i ma 226 milimetrów długości, dzięki czemu nie powinna kolidować z okolicznymi komponentami.



Karta graficzna Inno3D GeForce 3090 iChill Frostbite została wyceniona na około 8800 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia