Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4 to flagowa karta graficzna w ofercie producenta. Napędzana przez chip Nvidia GA102 z 10496 rdzeniami CUDA, ma do dyspozycji 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6X. Dzięki zastosowaniu 384-bitowej szyny, jej przepustowość sięga 936 GB/s. Całość producent wyposażył w rozbudowany, autorski układ chłodzenia iChill X4, który zajmuje w obudowie trzy sloty. W zamian ma oferować ponadprzeciętne osiągi. Osiem ciepłowodów, cztery wentylatory i o połowę większa powierzchnia wymiany ciepła względem chłodzeń poprzedniej generacji pozwoliły na podbicie zegarów ponad wartości referencyjne. I tak w trybie boost rdzeń graficzny ma osiągać 1755 MHz zamiast standardowych 1650 MHz.







Gdyby i to okazało się dla kogoś za mało, producent poleca przebudowaną aplikację TuneIT, która pozwala na podkręcanie i zmianę krzywych wentylatorów. Z jej poziomu można także modyfikować nastawy programowalnego podświetlenia RGB. Jeśli jednak ktoś nie chce niczego dodatkowo instalować, iluminacją karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4 można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej. Producent deklaruje pełną kompatybilność z systemami LED popularnych producentów, m.in. Aura Sync (Asus), Mystic Light (MSI) czy RGB Fusion (Gigabyte).



Oprócz odpowiedniej ilości wolnego miejsca w obudowie, karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4 wymaga sporo energii. Konstrukcja posiada dwa 8-pinowe złącza, a zasilacz o mocy 750 W to zalecane, niezbędne minimum. W zamian sprzęt ma się jednak odwdzięczyć świetnymi osiągami, oferując płynną rozgrywkę w jakości 4K wraz z włączonymi efektami wizualnymi takimi jak Ray Tracing (śledzenie promieni świetlnych).



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4 pojawia się już w ofertach rodzimych sklepów. Jej dostępność jest jednak nieco ograniczona. Chętni, przy odrobinie szczęścia, mogą upolować ją w cenie około 7999 PLN.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10476 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1755 MHz

• pamięć graficzna: 24 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19.5 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia