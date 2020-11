Inno3D GeForce RTX chłodzone cieczą...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Inno3D proponuje entuzjastom topowe modele kart graficznych z serii RTX 30 w wersjach z chłodzeniem wodnym iChill Frostbite. Wprowadzone w nim udoskonalenia względem projektu przygotowanego dla układów Turing mają zagwarantować znakomitą kulturę pracy i zdecydowanie niższe temperatury. Pod obciążeniem karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3080 i 3090 iChill Frostbite są, według pomiarów producenta, o 13 stopni chłodniejsze od modeli Founders. Taki wynik udało się osiągnąć m.in. dzięki optymalizacji przepływu wody. Blok zbudowany z czystej, niklowanej miedzi ma teraz grubość 5.5 milimetra. Poszczególne komponenty chłodzenia umieszczono bliżej siebie, redukując do jednego milimetra grubość termopadów.







Całość uzupełniają backplate z logo iChill, który ma zapobiegać odkształceniom płytki drukowanej oraz programowalne podświetlenie RGB. Jest ono zgodne z systemami producentów płyt głównych, takimi jak: Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion. Pozwala to na synchronizację efektów świetlnych generowanych przez karty Inno3D GeForce RTX 3080 i 3090 iChill Frostbite z innymi komponentami PC. Powinno zatem być szybko i efektownie.



Pod względem zapotrzebowania na energię karty Inno3D GeForce RTX 3080 i 3090 iChill Frostbite nie różnią się od modeli z tradycyjnym chłodzeniem. Obie wymagają dwóch 8-pinowych wtyczek PCIe, a producent zaleca uzbrojenie się w zasilacze o mocy minimum 750 W. W porównaniu do chłodzonych powietrzem wersji iChill X4, karty są jednak bardziej kompaktowe. Na wysokość modele iChill Frostbite zajmują po dwa sloty, a ich długość wynosi 226 milimetrów.



Aktualnie producent pracuje nad dostępnością najnowszych konstrukcji. W regularnej sprzedaży karty Inno3D GeForce RTX 3080 i 3090 iChill Frostbite pojawią się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Model RTX 3090 iChill Frostbite wyceniono na kwotę 8170 PLN, zaś 3080 na 4085 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia