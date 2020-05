Intel Core i9-10900K vs Ryzeny... Nieoficjalne testy porównawcze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Za sprawą niesfornych chińczyków, do sieci przedpremierowo wyciekły wyniki kilkunastu porównać najnowszego procesora "niebieskich", czyli układu Intel Core i9-10900K, uzbrojonego w dziesięć rdzeni i obsługę dwudziestu wątków. Flagowy model porównano z dwoma topowymi procesorami AMD, czyli Ryzenem 9 3900X (12 rdzeni/24 wątki) i Ryzenem 9 3950X (16 rdzeni/ 32 wątki). Oczywiście tradycyjnie, Intel lekko góruje w grach i aplikacjach, gdzie liczy się wysoki zegar taktowania, a liczba rdzeni nie odgrywa kluczowej roli. Za to w programach korzystających z wielowątkowości, AMD jest wydajniejsze i co dla niektórych użytkowników ważne, pobiera zauważalnie mniej energii elektrycznej (mimo większej ilości rdzeni).







Część testów możecie zobaczyć na filmie pod tym linkiem -> KLIK

































































Źródło: TechPowerUP