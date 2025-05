Intel Extreme Masters Kraków 2026 oficjalnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ESL FACEIT Group ogłosiła dziś, że Intel Extreme Masters (IEM) przeniesie swój najbardziej historyczny turniej z Katowic do Krakowa. To wyjątkowe wydarzenie, będące częścią najdłużej działającego profesjonalnego cyklu turniejów esportowych – zainaugurowane 19 lat temu w Hanowerze, otwiera nowy rozdział w swojej historii. Trzy finałowe dni IEM Kraków odbędą się w dniach 6–8 lutego w TAURON Arenie Kraków, gdzie tysiące fanów będzie mogło na żywo doświadczyć światowej klasy rozgrywek w Counter-Strike’a. Przeniesienie IEM do Krakowa to naturalny krok w rozwoju turnieju i wyraz zaangażowania w spełnianie rosnących oczekiwań społeczności, która pragnie oglądać Counter-Strike’a na największych światowych scenach.







Nowa lokalizacja pozwala nie tylko na przyjęcie większej liczby widzów, ale także na zapewnienie jeszcze lepszego doświadczenia na miejscu – podnosząc poprzeczkę w zakresie realizacji wydarzeń esportowych na żywo. W ramach wieloletniego porozumienia, zarówno EFG, jak i miasto Kraków deklarują zamiar ustanowienia IEM Kraków jako cyklicznej imprezy w globalnym kalendarzu esportowym przez najbliższe lata.



Fani przebywający w Krakowie w dniach 30 maja - 2 czerwca, będą mieli wyjątkową okazję przyjrzeć się ikonicznemu trofeum Intel Extreme Masters z bliska w Galerii Krakowskiej. Natomiast 8 czerwca puchar będzie można obejrzeć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa podczas dnia otwartego.



IEM Kraków rozpocznie się 27 stycznia i zgromadzi 24 najlepsze drużyny Counter-Strike 2 (CS2) z całego świata, które zmierzą się w walce o sześć upragnionych miejsc w fazie Play-off. Z pulą nagród wynoszącą 1 250 000 dolarów i jednym z najbardziej kultowych trofeów esportowych, turniej ten z pewnością podniesie poziom wrażeń fanów, jednocześnie oddając hołd swojej tradycji.



Więcej szczegółów na temat sprzedaży biletów na IEM Kraków zostanie udostępnionych w późniejszym terminie.











źródło: Info Prasowe - ESL FACEIT Grou