BenQ prezentuje laserowe projektory W5850 i W4100i

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma BenQ ogłasza wprowadzenie na polski rynek dwóch projektorów kina domowego – modeli W5850 i W4100i. Dzięki ekskluzywnej technologii AI Cinema i nowoczesnej technologii oświetlenia stałego (SSI - Solid State Illumination) redefiniują one doświadczenia kinowe. Umacniając przywództwo BenQ w dziedzinie rozrywki domowej, nowa Seria Kina Domowego charakteryzuje zastosowanie we wszystkich modelach oświetlenia stałego. Te nowoczesne źródła światła LED i laserowego zapewniają doskonałą trwałość, stałą jasność i energooszczędność, zabezpieczając inwestycję w kino domowe.







Dzięki swojej technologii CinematicColor, BenQ przoduje w zachowaniu precyzji kolorów dostarczając – poświadczoną certyfikatami THX & ISF - fabrycznie skalibrowaną dokładność od razu po wyjęciu z pudełka. Każdy projektor z serii Kina Domowego spełnia standardy branżowe, w tym 100% pokrycie palety kolorów Rec.709, także 100% pokrycie palety DCI-P3 i Delta E<3 (czy Delta E<2 dla modeli z wysokiej klasy), zapewniając wierne kolory Hollywood takie, jakie tworzyli reżyserzy. Ponadto, własna technologia HDR-PRO poprawia kontrast poprzez wieloetapowe przetwarzanie. Globalny wzmacniacz kontrastu, Lokalny wzmacniacz kontrastu i Dynamiczna czerń — wspomagają wsparcie dla HDR10, HLG i HDR10+ w tworzeniu żywych, realistycznych wizualizacji.



Aby poprawić jakość skompresowanych treści strumieniowych, seria projektorów Kina Domowego BenQ ma wbudowaną redukcję szumów. Najnowszy AI Cinema Mode idzie o krok dalej, analizując w czasie rzeczywistym kompozycję obrazu, dynamicznie dostosowując HDR, nasycenie kolorów i ostrość. Skutkuje to wyraźniejszym, bardziej wciągającym obrazem. Innowacja ta gwarantuje, że każda scena — od hollywoodzkich przebojów filmowych po oryginalną zawartość strumieniową — dostarcza kinowej jakości kolory i detale. Nowe projektory Serii Kina Domowego BenQ zaspokajają potrzeby szerokiego spektrum użytkowników, od uzależnionych od filmów koneserów po konsumentów wszelkich multimediów i nowicjuszy w temacie kina domowego, oferując żywe, realistyczne kolory i doskonały kontrast w dowolnym środowisku projekcyjnym.



W5: Zaprojektowany do projekcji o jakości kinowej

Zaprojektowany dla zapewnienia pełnego wrażenia kinowego, BenQ W5850 ustanawia nowy standard, dostarczając obraz o przekątnej do 200 cali (508 m) przewyższając konkurencję, która kończy się na mniejszych rozmiarach. Zaprojektowany dla najwyższej jakości zaciemnionych pomieszczeń, cechuje się wiodącą w branży precyzją kolorów, głęboką czernią i współczynnikiem rzutu 1.0–1.6. Z cyfrowym czterokierunkowym przesunięciem soczewki, zmotoryzowanym zoomem 1.6x i potężnym niebieskim laserem o jasności 2600 ANSI lumenów, W5850 wyświetla 180 calowy obraz z zaledwie 4 metrów, zapewniając 100% pokrycie palet Rec. 709 i DCI-P3 dokładność kolorów z fabrycznie skalibrowanym Delta E <2 dla osiągnięcia realistycznych wizualizacji.



W4: Wielofunkcyjna wszechstronność dla domowych pomieszczeń AV

W4100i, dzięki trybowi kalibracji AI Cinema, w czasie rzeczywistym wzbogaca treści z platform strumieniowych, zapewniając kinową jakość wizualną. Projektor ma wbudowany systemem Android TV i adaptacyjną, prostą instalację. Jego źródło światła LED o jasności 3200 ANSI lumenów dostarcza wyjątkowe wrażenia HDR, optymalizując jasność i kontrast ciemnych obszarów, zachowując jednocześnie dokładne odwzorowanie kolorów dla doświadczenia immersyjnego oglądania.



Nowe projektory Serii Kina Domowego BenQ oferują zaawansowaną łączność, w tym HDMI 2.1, SPDIF i eARC dla Dolby Atmos i dźwięku przestrzennego 7.1, wraz z trybem szybkiej reakcji Fast Mode, zapewniającym 17.9 ms czasu reakcji dla dynamicznych filmów, sportu i gier. Obydwa projektory są dostępne w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 5299 €uro model W5850 i 2999 €uro model W4100i. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.

























źródło: Info Prasowe - BENQ